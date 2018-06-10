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Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez "e-" yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez, elektronik Sınavı (e-) düzenlendi. Bugün yapılan elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 479 aday katıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 16:28
Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez e-YDS yapıldı

'nin , Ankara ve İzmir'de bulunan e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde toplam 4 bin 536 aday sınava girdi.

E-YDS'NİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dün yapılan İngilizce e- sınavına başvuran 4 bin 57 adaydan 3 bin 513'ü, Ankara Esenboğa e-Sınav merkezinde sınava girdi. Adaylar, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra saat 19.05'de ÖSYM'nin internet sitesinden öğrendi.

Bugün ise ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden sınavı yapıldı. Her iki dilden sınava 479 aday katıldı.

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Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez "e-YDS" yapıldı
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