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Bakan 'tan 'e başsağlığı

Cuma günü hayatını kaybeden ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Cenazeye katılan ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Berat Albayrak: Türk enerji sektörünün başı sağolsun. Yerli, kendi sanayisine güvenen işadamlarımızın artması dileği ile tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 14:17
Bakan Berat Albayrak'tan Erdoğan Demirören'e başsağlığı

ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı , son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Daha sonra Fatih Camii'ne getirilen cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine siyaset, spor, medya alanından birçok önemli isimler katıldı.

BAKAN BERAT ALBAYRAK: TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BAŞI SAĞOLSUN

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Erdoğan Demirören'in Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapan çok kıymetli bir iş insanı olduğunu söyledi. Albayrak, "Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu ve benzeri yerli grupların Türk sanayimize inanan, ülkemiz ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisiyle tekrardan başımız sağ olsun" dedi.

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Bakan Berat Albayrak'tan Erdoğan Demirören'e başsağlığı
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