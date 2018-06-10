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’dan ailesine telefon

Cumhurbaşkanı , ’ta düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) ailesiyle telefonla görüştü. Erdoğan şehit Said Uslu’nun babası Ahmet Uslu ve kayınpederi milletvekili adayı ’yu bugün telefonla arayarak lerini iletti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon

milletvekili adayı , babası Uslu ve şehit polisin 'ta beraber görev yaptığı timdeki görevli özel harekat polisleriyle beraber olduklarını belirterek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

Şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

'da Uslu ve Kavuncu'ya başsağlığı dileyerek, "Hep beraber imanla Kur'an'la bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şehitlerimizin uğruna can verdiği İlahi Kelimetullah davası için üzerimizde ne kadar büyük bir yük olduğu ortadadır. Şehitler tepesi boş değil. Allah yolunda ölenlere öldü, demeyiniz onlar diridirler. Bu gece Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu gecenin ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması, birliğe, beraberliğe kardeşliğe vesile olmasını da rabbimden diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon
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