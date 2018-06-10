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Nerede oy kullanacağım? ile seçmen sorgulama

ne kısa bir süre kala vatandaşlar üzerinden seçmen sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Nerede oy kullanacağım? Bu soru da oy kullanacak bireyler tarafından cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar, `nun (YSK) internet sitesinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 10:26
Nerede oy kullanacağım? e-Devlet ile YSK seçmen sorgulama

24 Haziran`da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için () tarafından hazırlanan erken seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime sayılı günler kala vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyorlar.

Seçim takvimine göre yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK`nin resmi sitesinden duyuruldu.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşlar için de seçmen kütüklerinin kesinleşmesi süreci başladı.

Oy kullanacak vatandaşlar, YSK`nın resmi sitesi www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca Kapısı üzerinden de sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 30 Mayıs`ta başlanacak.

Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran`da başlayacak ve 19 Haziran`da sona erecek.

24 Haziran`da kaç seçmen oy kullanacak?

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran`da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri`nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi. Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.
Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını belirten Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.
Güven, seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağının da altını çizdi.

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Nerede oy kullanacağım? e-Devlet ile YSK seçmen sorgulama
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