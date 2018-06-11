Başörtüsü düşmanı Muharrem İnce’ye suçüstü

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Acaba Muharrem İnce Türkiye siyasi tarihinin yıllar yılı kanayan yarası başörtüsü meselesiyle ilgili neler demiş?

Neler görüyoruz, neler?

CHP'li Muharrem İnce başörtüsü yasağını böyle savunuyordu!

"NEDEN KADINLARIN BAŞINI KAPATIYORUZ!"

Misal, bir keresinde şöyle söylemiş Muharrem Bey.

"Onu takar ya da takmaz. O onun yaşam biçimidir. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmektir.

Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir." Demek öyle!

Bir keresinde de meclis kürsüsünden bağıra çağıra sormuş İnce.

"Neden kadınların saçını kapatıyoruz" diye!

Sanki başını örten kadınlar o örtüyü kendileri örtmüyorlarmış, kendileri, kendileri hakkında tasarrufta bulunamazlarmış gibi!

"TÜRBAN OKULDA VE KAMUDA OLMAYACAK!"

Bir başka sefer de İnce kameraların karşısına geçmiş ve şu sözleri sarf etmiş.

"Üniversitede türban takıp giriyor kız çocuklarımız. Hükümet, başbakan (Erdoğan) niye bir açıklama yapmıyor?

Kamuda olmayacak, ilköğretimde olmayacak, ortaöğretimde niye olmayacak diye niye bir açıklama yapamıyor? Niye yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı (A.Gül) niye konuşmuyor?

Ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Yani bu kamuda çalışanlara da türban taktırmanın, ilköğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Onun için katılmıyorum..." Muharrem İnce'nin buradaki isyanı neye?

Eşleri başörtülü olan başbakan, bakan ve milletvekillerinin Çankaya Köşkü'ne, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna eşleriyle birlikte davet edilmeleri.

Ahmet Necdet Sezer yıllarca buna direnmiş, Çankaya Köşkü'ne başörtülü bir kadının girmemesi için canını dişine takmıştı.

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