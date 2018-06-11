Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de konuştu.

BAY MUHARREM NE YÜZLE VATANDAŞLARIN KARŞISINA ÇIKIYOR

"Siz diğerlerini burada gördünüz mü? Geçen yılda 2 kere geldik. Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim seni de sandığa gömecek"

AK PARTİ 16 YILDIR BU ÜLKEYE SADECE VE SADECE HİZMET GETİRMİŞTİR

"Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Denizli vakit birlik vakti, vakit Denizli vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir."

DENİZLİ'YE 22.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK

"Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık." Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünm��ş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın."

DENİZLİ'YE BİR STAT YAPIYORUZ

"Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık."

"KADIKÖY'DE MİTİNG YAPIYOR. TABANINI BAĞIRTIYOR...

"Kadıköy'de miting yapıyor. Tabanını bağırtıyor, 'hırsız Erdoğan' diye. Terbiyesiz. Kim bağırtıyor, Bay Muharrem. Belgen var mı? Terbiyesiz. Man Adası dediniz, yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti sizi. Milletim sizi sandığa gömecek."

Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahvede olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem.

SENİN GİBİ OKEY OYNAMAYACAKLAR

Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahvede olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar Bay Muharrem. Şu kitapları görüyorsunuz değil mi? Burada iskambil kağırları yok Bay Muharrem. Sen okeye devam et, biz okumaya teşvik ediyoruz Bay Muharrem.

CHP ONU BAŞINDAN ATTI

Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu sefer 'Gel bakalım Muharrem' Seçim beyannamesini bile okutmadılar. Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası.

CHP BU TAVRI İLE DEMOKRASİYE İHANET ETMİŞTİR

Bu millet size anamuhalefet görevinizi milletvekillerinizi sağa sola peşkeş çekmek için mi verdi? Oy namusdur. CHP bu tavrı ile demokrasiye ihanet etmiştir. Buradan tüm milletime sesleniyorum, oylarınıza sahip çıkın. Kimsenin sizi siyaset mühendisliklerine meze yapmasına izin vermeyiniz. 24 Haziran'da mesele Türkiye'nin istikbali ve istiklali meselesidir. Miting meydanlarına bir bakın. Bir yıkım ekibi var, bir de inşa ekibi var.

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