Duayen işadamına son görev

Geçtiğimiz cuma günü vefat eden Demirören Holding
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören
için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı. Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören
, Tayfun Demirören ve kızı Meltem Demirören Oktay, Demirören'in tabutu başında gözyaşı döktü. Demirören Holding çalışanları 'büyük patronlarına' son kez veda edip haklarını helal etti. Erdoğan Demirören'in cenazesi dana sonra Fatih Camisi
'ne götürüldü. Buradaki törene Başbakan Binali Yıldırım
, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Demirören'in cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Ünlü işadamının naaşı cenaze aracına taşınırken tabuta Başbakan Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi. Erdoğan Demirören'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, işadamı Erdoğan Demirören'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İYİ BİR İNSANDI
Fatıh
Camisi'ndeki tören öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Söyleyecek tek şey; iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekânı cennet olsun" dedi. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da "Enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Başımız sağ olsun" diye konuştu. KÂBE KAPISI ÖRTÜSÜYLE UĞURLANDI
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kâbe kapısı örtüsü serildi. Zeynel YAMAN -Zafer HALATÇI- Okan FİLİZÇAY-Murat Şengül -Saffet AZAK /
SABAH