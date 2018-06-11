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'nün siteleri kapatılma kararına rağmen kirli propagandalarına devam ediyor!

Türkiye'nin en büyük ve kanlı darbe girişimini gerçekleştiren ’nün, grihat.com isimli site üzerinden kirli propagandalarına devam ettiği belirlendi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kapatılma kararına rağmen FETÖ’cü sitenin halen erişime açık. FETÖ ayrıca, https://ahvalnews6.com/tr ve kronoshaber1.com/tr, sitelerinden de kara propagandasını sürdürüyor. Başta Emre Uslu olmak üzere birçok FETÖ’cü sosyal medya tetikçisinin Twitter ve Facebook üzerinden kara propagandaya devam ettiği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 11:45
FETÖ'nün siteleri kapatılma kararına rağmen kirli propagandalarına devam ediyor!

'da kendi halkına ateş açan, kadın, çocuk demeden sivil insanların üzerine tank süren, milli kurum ve kuruluşları bombalayan, 'ı öldürmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarından tasfiye edilen FETÖ üyeleri propaganda yapmaya devam ediyor. Kendisi gibi düşünmeyen tüm kişi ve kuruluşlara kumpas kuran Fetullahçı Terör Örgütü, www.grihat.com isimli site üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetine yönelik iftiralar savuruyor. İşsiz gazeteciler tarafından kurulduğu öne sürülen FETÖ'cü sitenin erişime açık olduğu belirlendi.

MAHKEME KAPATIN DEMİŞTİ

Yeni Akit'in haberine göre, binlerce kişiyi yasa dışı bir şekilde dinleyerek montajlanmış ses kayıtlarını 17-25 Aralık ihanetinde servis eden FETÖ'cü www.grihat.com isimli sitenin kapatılmadığı ortaya çıktı. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına rağmen grihat.com'un yayın yapmaya devam ettiği belirlendi. FETÖ'cü savcıların Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetimindeki TIR'ların Adana ve 'da durdurulmasına ilişkin yalan haberler yayınladığı gerekçesiyle hakkında kapatılma kararı verilen grihat.com'un neden hala erişime açık tutulduğu bilinmiyor.

ERDOĞAN'A SALDIRIYOR

grihat.com isimli site; Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını, "25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması'nda yer alan Etiler'deki polis okulu satılıyor" başlığıyla haberleştirmişti. 04 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan ilgili haberde şu ifadeler yer alıyor: "Erdoğan ailesinin, 'ın, AKP'li bakanların, milletvekillerinin, iş adamlarının karıştığı, büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 25 Aralık ayağında gündeme gelen Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu, satışa çıkıyor." FETÖ'cü site anket şirketlerinin 'tuhaf' anketleri üzerinden milletin göğsünü siper ederek püskürtmeyi başardığı 15 Temmuz kanlı darbeyi de kurgu olarak niteliyor.

FETÖ'NÜN FİRARİLERİ KİRLİ PROPAGANDALARINA SÜRDÜRÜYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firarileri üyelerinden bazıları da kronoshaber1.com/tr sitesinden kara propagandasını sürdürüyor. FETÖ'cü firarilerden Selahattin Sevi ve gibi isimlerin algı operasyonları bu siteler üzerinden yürüyor. FETÖ'nün bir diğer illegal sitesi https://ahvalnews6.com/tr'de de Yavuz Baydar, İlhan Tanır, Ergün Babahan, Hayko Bağdat yer alıyor.

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FETÖ'nün siteleri kapatılma kararına rağmen kirli propagandalarına devam ediyor!
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