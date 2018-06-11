Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizi muhabbetle selamlıyorum Niğde. Bu muhteşem meydandan Niğde'nin köylerindeki vatandaşlarımıza selam gönderiyorum. 16 yıldır gelir giderim ama ben böyle bir Niğde görmedim. 24 Haziran'da birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun.

Beyefendi askerin tavrından rahatsız oldu. 24 Haziran'da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız? Şehitlerimizin temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde bırakmadık. Cudi'de var mıyız? Gabar'da var mıyız? Afrin'de var mıyız? Ama Bay Kemal bize Afrin'e girmeyin dedi.

KANDİL'E OPERASYON BAŞLADI

Bay Muharrem Afrin'de ne işiniz var dedi. Kahraman Ömer Halisdemir ne yaptı? Hain Semih Terzi'yi alnından vurdu. Kardeşlerim nereye saklanırlarsa saklansınlar biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Şu ana kadar Afrin'de öldürülen terörist sayısında 4500'ün üzerine çıkıyoruz. Sincar'da, Kandil'de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçakla 12 önemli nokta imha edildi. Oradaki silah depolarını yok ettik.

PEKİ BAY KEMAL'DEN, BAY MUHARREM'DEN TERÖRLE MÜCADELE DUYDUNUZ MU?

Çukur eylemlerinde teröristleri açtıkları çukura gömdük mü? Zeytin Dalı Harekatında teröristleri yok ettik mi? Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakları teslim ettik mi? Peki Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele duydunuz mu? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, Muharrem terör örgütünün partisinin genel başkanına ziyaret gerçekleştiriyor. Bunlar 53 Kürt kardeşlerimizi öldürmedi? Bu yüzden 24 Haziran'da gereken desteği verdik. Kandil'i bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatından sonra başlattığımız harekat başarı ile sürüyor. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var bunları ABD'den, İsrail'den almıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız.

Niğde 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü Türkiye diyor muyuz? Türki siyasetinin kaset ve montaj siyaseti ile esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart seçimlerinde Niğde yanımızda yer aldı. 16 Nisan'da da Niğde bu demokratik geleneğini bozmadı.

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