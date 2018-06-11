TÜGVA Kırıkkale Şubesi'nin açılışını yapan Bilal Erdoğan: "Artık gençlerimiz daha öz güvenli"

Erdoğan, TÜGVA Kırıkkale Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın gençlerin geçmişiyle, inancıyla, değerleriyle kuşanarak ülke için iddialı bir gelecek kurması vizyonuyla yetişmesini hedefleyen yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.

"YERLİ VE MİLLİ ATILIMLARI..."

Erdoğan, Cumhuriyet döneminin en önemli bilimsel, teknolojik, yerli ve milli teknoloji atılımlarının son 15 yılda muhafazakar, dindar insanlar yönetimdeyken yapıldığını dile getirdi.

"KAFALARDAKİ AŞAĞILIK KOMPLEKSİ TARİHE KARIŞTI"

İnsanların kafasındaki o aşağılık kompleksinin tarihe karıştığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık gençlerimiz daha öz güvenli. Ülkemizin öyle bir lideri var ki ABD'sini, Avrupa'sını şusunu, busunu dinlemiyor, ülkemizin güvenliğini sağlamak için ve ülkemizdeki milyonlarca sığınmacının evlerine dönüşünü mümkün kılmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenliyoruz.

"BU ÖZGÜVENİMİZ OLMASAYDI..."

İşte Cerablus, Afrin bölgeleri Türkiye tarafından temin edilen emniyet içerisinde yaşıyorlar. Eskiden olsaydı ve bu öz güven bizde olmasaydı, böyle cesaretli, dirayetli liderimiz olmasaydı bugün Suriye operasyonlarını yapamazdık. Şu anda Mehmetçik'imiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı. Ülkenin dışına çıkmaktan imtina eden cumhurbaşkanları oldu. Türkiye'yi bu zihniyetler büyütebilir miydi? Zaten büyütemedi de. O zaman uçağımızı, otomobilimizi yapmış olsaydık bugün Türkiye'nin nerelerde olabileceğini düşünebiliyor muyuz?"

"DİRAYETLİ LİDERLİK"

Bugün 15-16 yıllık dirayetli bir liderlik sayesinde bu kadar gelip geçen zorluğa, sıkıntıya rağmen ülkede çok önemli işlerin yapıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin milli piyade tüfeğini yapması için Cumhuriyet'in 80. yıllarını beklemek gerekir miydi? Maalesef bize bu kadar zaman kaybettirenler, Türkiye'yi yüz yıl önce işgal edemeyenlerin maşası haline gelmiş, özgüveni olmayan, milletine inanmayan, milletinin iradesine ve değerlerine saygısı olmayan yöneticilerdir. Şimdi gençlerimiz önündeki bu iki tercihi iyi görmek zorunda. Bir tarafta Türkiye'yi 15 yılda yeniden bölgesel lider konuma getiren bir zihniyet, diğer tarafta 'aman biz yapamayız, o proje çok büyük bize, bu yatırımı iptal etmeliyiz, bizim ne işimiz var şurada, bizim ne işimiz var burada' diyen korkaklar, pısırıklar, maşalar.

BİZ GENÇLİĞİMİZE ÇOK BÜYÜK HEDEFLER VERMELİYİZ

Onun için bugün 2023'ü bıraktık, 2053, 2071'i konuşabilir hale geldik. Daha bir hafta sonrasını göremeyen Türkiye'den 50-60 yıl sonrasına hedef koyar bir ülke haline geldik. Çünkü gençliğine inanan bir liderimiz var. Seçilme yaşını 18'e indiren bir liderimiz var. 'Gençlerimiz de TBMM'de olmalı' deyip aday listelerinin onda birini 25 yaş altından oluşturan bir zihniyet bugün ülkeyi yönetiyor."

Erdoğan, Allah'ın bu mübarek günlerde sınır ötesinde Türk milletinin güvenliği ve emniyeti için canı pahasına, Türkiye'nin düşmanlarına dünyayı dar etmek için savaşan Mehmetçik'in yanında olmasını diledi.

Bilal Erdoğan TÜGVA açılışında konuştu

"NİFAK TOHUMU EKMEYE ÇALIŞANLARA ALLAH FIRSAT VERMESİN"

Bu ülkenin gençlerini kandırıp onları birbirine kırdıran, her zaman aralarına nifak tohumu ekmeye çalışan, onları Batı'nın yalanlarıyla, göz boyamalarıyla oyalamaya çalışan zihniyetlere de Allah'ın fırsat vermemesini dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim gençliğimiz ecdada yaraşır bir şekilde hem bu ülkeyi büyütecek hem de bu ülkeyi bilimde, fende, teknolojide muasır medeniyetlerin üzerine çıkartacak. Bizim ecdadımız bunu yaptı, biz yine bunu yapabiliriz. Çünkü Gazze'deki mazlumun, Arakan'daki garibin ABD gibi Avrupa gibi bir umudu yok. Ancak Türkiyeyi biliyorlar, Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyorlar. Türkiye'nin bugünkü dik duruşu, liderliği, dirayeti ve cesareti olmazsa 15 Temmuz'da tankların, uçakların karşısında durma cesaretini gösteren bu liderliği olmazsa bu Kudüs'ü biz nasıl kurtaracağız. Onun için Türkiye'nin üzerinde son dönemlerde bu kadar oyun oynandı, 15 Temmuz darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz neden yapıldı, işte Kudüs'ü Müslümanlardan koparmak için yapıldı, kimse buna karşı koyamasın diye yapıldı. Erdoğan bu işe hayır diyemesin diye yapıldı. Ama evelallah Çanakkale Destanı'nı yazan bu devlet, 15 Temmuz Destanı'nı da yazdı. Onun için ben biliyorum ki 15 Temmuz gecesi meydanlarda olmayanlara bir daha asla gün yüzü göstermeyecektir. 15 Temmuz gecesi milletinin yanına gelenlerle, milletinin yanına gelmeyenler arasındaki tek fark cesaret, korkaklık farkı değildir. Onun içinde bir iman farkı olduğunu düşünüyorum, inanış, adanmışlık. İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şahsiyetinde bir araya gelmesi bu millet için çok büyük bir şanstır. 2023, 2053, 2071 hedeflerini dünyaya parmak ısırtan projeleri hayata geçirmek suretiyle Türkiye yakalayacaktır. Türkiye kimsenin hayallerinin erişemediği yerlere erişmeye devam edecektir."

Konuşmanın ardından Bilal Erdoğan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve diğer davetliler, TÜGVA Kırıkkale Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.