CHP'de kriz yaratan görüntüler

CHP'li vekilden Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler!

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ İNCE'Yİ FENA KIZDIRACAK

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş'ın kendi cumhurbaşkanı adaylarına bile güvenmemesi sosyal medyada alay konusu oldu. Videoyu izleyen herkese Muharrem İnce'nin bu videoyu izledikten sonra ne söyleyeceğini merak ediyor.

Görüntüler, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaydedildi. Bir diğer CHP milletvekili adayı Merve Kır'la birlikte memleketi olan Karadeniz Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, 24 Haziran'da partisi tarafından yeniden aday gösterildiği hatırlattı ve girdiği bir dükkanda "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim" dedi