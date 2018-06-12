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'de kriz yaratan görüntüler

Milletvekili Ünal Demirtaş, seçmen ziyaretleri sırasında söylediği "Cumhurbaşkanlığı'nda 'e oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok" sözleriyle partisinde krize yol açtı. CHP'li diğer aday ve partililerle esnaf ziyaretine çıkan Demirtaş'ın seçmenlere söylediği sözlerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 18:04
CHP'de kriz yaratan görüntüler

CHP'li vekilden Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler!

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ İNCE'Yİ FENA KIZDIRACAK

milletvekili Ünal Demirtaş'ın kendi cumhurbaşkanı adaylarına bile güvenmemesi sosyal medyada alay konusu oldu. Videoyu izleyen herkese Muharrem İnce'nin bu videoyu izledikten sonra ne söyleyeceğini merak ediyor.

Görüntüler, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaydedildi. Bir diğer CHP milletvekili adayı Merve Kır'la birlikte memleketi olan Karadeniz Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, 24 Haziran'da partisi tarafından yeniden aday gösterildiği hatırlattı ve girdiği bir dükkanda "Cumhurbaşkanlığında 'e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim" dedi

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CHP'de kriz yaratan görüntüler
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