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Erdoğan'dan İnce'ye sorusu

’nin cumhurbaşkanı Adayı ’nin ’da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce’nin konuşması sırasında “Selo’ya özgürlük” sloganları atan ’liler salladıkları bayrakla bazı CHP’lileri bile kızdırdı. Miting sırasında kalabalığın arasında HDP bayrakları ve fotoğrafları olan pankartların açıldığı görüldü. Bunun üzerine Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken CHP'nin Diyarbakır mitinginde yaşananlar hakkında da Muharrem İnce'ye iki soru yöneltti.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:37
Erdoğan'dan İnce'ye HDP sorusu

'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin dün 'daki mitingine katılanların bayrakları açtığı ve 'ın fotoğraflarını gösterdiği kameralara yansıdı. Bunun üzerine Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken bu CHP'nin Diyarbakır mitinginde yaşananlar hakkında da eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'ye iki soru yöneltti.

İşte CHP-HDP ittifakının adresi!

ERDOĞAN: BAY MUHARREM, MİTİNGE KATILANLAR CHP'Lİ MİYDİ YOKSA HDP'Lİ MİYDİ?

Geçen Pazar ben Diyarbakır'daydım. Verilen resmi rakam 35 bin. Bugün Bay Muharrem oradaydı iki soru soracağım bir mitinge katılanlar CHP'li miydi HDP'li miydi? Benim aldığım bilgiler tamamına yakını HDP'liydi. Ve rakam, söyledikleri 10 bin. O akşam ben kanaat önderleriyle iftar yaptım. Onda bile saptırmaya gittiler. Yanımda oturan Tayyip elçi hocamız namaza gitti ve o arada ben prompter kullanamaz hale gelmişim, duraksama vesaire, hiç alakası yok. Ben hoca efendinin orada korumam tarafından tekrar masasına dönüşüne fırsat verilmediği için koruma müdürümü çağırdım 'şuraya talimat ver açsın orayı' dedim. Ardından talimatı verdi ve Tayyip Bey benim oradaki sandalyeme geldi oturdu. CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir. Prompterin kullanılmaması şusu busu diye bir şey söz konusu değil. Biz prompteri de babalar gibi kullanırız, prompteri kenara koyduğumuzda babalar gibi konuşuruz. Hayatımız bizim böyle geçmiş. Muharrem efendiden terörle mücadeleye ilişkin bir şey duydunuz mu, niye ortak çalışıyorlar. Biz terörün üzerine üzerine gidiyoruz. Son teröriste kadar biz bu işin üstüne gideceğiz. Ama CHP, diğerleri bunu diyemez. Çünkü danışıklı dövüş yapıyorlar." açıklamasını yaptı.

İşte CHP-HDP ittifakının adresi!

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Erdoğan'dan İnce'ye HDP sorusu
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