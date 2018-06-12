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'nin mitingi yalanı

'ın 'da gerçekleştireceği mitinge kimsenin katılmadığı yalanını söyleyen 'li komik duruma düştü. Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Cumhuriyet gazetesi ve Sözcü'nün ise bu ucuz yalanı haber yapması güldürdü.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:28
CHP'nin Bursa mitingi yalanı

Milletvekili , Cumhurbaşkanı 'ın dün 'da düzenlediği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, " Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET VE SÖZCÜ YALANA ORTAK OLDU

Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.



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CHP'nin Bursa mitingi yalanı
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