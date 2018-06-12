CHP'nin Bursa mitingi yalanı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bursa'da düzenlediği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, "AK Parti Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET VE SÖZCÜ YALANA ORTAK OLDU

Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.





