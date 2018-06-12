Esenler’de 10 bin hatim 100 bin dua

Esenler Belediyesi
'nin Kadir Gecesi
'nde düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programında 100 bini aşkın Esenlerli Dörtyol Meydanı'nda bir araya gelerek dua etti. İslâm coğrafyasında zulüm gören mazlumlar ile tüm şehit ve gazilere gönderilen dualara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede düzenlenen "Anadolu'yu Mayalayanlar" programında merhum Başbakan Necmettin Erbakan anıldı. Gecede Necmettin Nursaçan ve Ömer Döngeloğlu da, Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için önemini anlattılar. Esenler'de okunan 10 binin üzerindeki Hatm-i Şerif'in duası yapıldı. Salâvat-ı şerife, tevhit ve tekbirler ile duaların okunduğu gecede Esenlerliler, tek yürek olarak ellerini ve gönüllerini semâya açtılar. Meydanı dolduran on binler ayağa kalkarak, hep birlikte Filistin, Gazze, Suriye, Mısır, Arakan, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mazlumların huzura kavuşması, tüm dünyadaki zulmün sona ermesi ve şehitler için dualar ettiler. Gecenin sonunda 10 kişiye Umre ziyareti hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da meydanı dolduran vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan, "Rabbimizden, bu mübarek gece hatırına, ülkemizin, milletimizin, tüm Müslümanların ve insanlığın huzuru için, esenliği için, güvenliği için, refahı için bizlerden rahmetini esirgememesini diliyoruz" dedi.