İşte radara takılan 4 helikopter

SABAH'ın ulaştığı 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı Kulesi'nde yaşananlarla ilgili bant çözümlerini yapan birimin yöneticisi Hamit Soyertem'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olay için 'kazadır' raporu veren bilirkişilerden biri olduğu öğrenildi. Soyertem, Şubat 2011'de TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'nca hazırlanan raporu için Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Yazıcıoğlu olayında bilirkişi olarak görevlendirilmiş.

Soyertem, Milas Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü olarak görev yaparken Dalaman Havalimanı'na Başmüdür Yardımcısı olarak atandı.

Soyertem'in 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı lojmanında olmasına rağmen havalimanına gelmediği belirtiliyor. Soyertem'in Hava Trafik Kontrolörü eşi Esin Soyertem ise o gece Dalaman Havalimanı Kulesi Yaklaşma ofisinde nöbetçiydi.

İşte Türkiye'nin kaderinin değiştiği an!

TARİHİ İKİ GÜN İLERİ YAZMIŞ!

Hamit Soyertem'in yönetiminde yapılan bant çözümlerinin, 15 Temmuz'da yaşanmış bazı olayları sanki 17 Temmuz'da yaşanmış gibi gösterdiği iddia ediliyor. Dalaman Kule'nin Bant Çözümü başında 'Konu: 17.07.2016 tarihli Dalaman Hava Trafik Kontrol Birimleri Bant Dökümü' ibaresi var. Kule Bant Çözümü'nde tanımsız hava araçlarından bahsediliyor. SABAH, suikast timlerinin bulunduğu 4 helikopter olduğu düşünülen tanımsız hava araçlarının radar kayıtlarına da ulaştı. İşte o araçlarla ilgii hava trafik kontrol birimlerinin konuşmaları;

23:14:30:

MB: Ömer'i alabilir miyim?

ÖM: Buyur abla.

MB: Nerede helikopter?

ÖM: Abla Sarıgerme açıklarında 300 feet irtifada gibi.

MB: Bize yakın.

ÖM: Işıkları yakıyor, söndürüyor ama hareketli.

MB: Tamam, şimdi adama söylememiz doğru mu, ne diyeceğiz reason (sebep) olarak?

İşte o kader anının detayları

...

23: 16:40:

ÖM: Bu zaten helikopterse sizin trafiği takip ediyordur. Biz görüyoruz gözle, korkutabiliriz hiç gerek yok.

...

Kütahya Radar (KÜT) KÜT: Bir saniye (LK inmiş mi?) Dalaman, bilinmeyen bir trafik vardı ya Dalaman güneybatısı 23 millerde.

MB: Öyle bir şeyi radar görmüyor.

KÜT: Bu SOTIV kapısı var ya, onun batısında hemen.

MB: Hayır görmüyorum.

KÜT: (Görmüyorlarmış Gökhan üsteğmenim) Hocam siz çağrı yapmışsınız da ışıklarını kapatmış.



...

23: 20: 03:

UG: Efendim Mefkûre abla.

MB: Şu an hatta Kütahya Hava Kuvvetleri var görüşür müsünüz?

Ömer'i ver istersen.

ÖM: Kule Ömer.

KÜT: Bülent Tuğçebay Merhaba, bu SOTIV kapısı var ya batısında bir trafik vardı bilinmeyen.

ÖM: SOTIV batısında dediniz.

KÜT: Bilinmeyen trafik vardı SOTIV kapısının 7 mil güneybatısında.

ÖM: Bizim trafik doğu güneydoğu.

KÜT: Kule çağrı yapmış, ışıklarını kapatmış, öyle bir bilgi geldi bana.

ÖM: Doğrudur bize, siz trafik mi takip ediyorsunuz yoksa bizim gördüğümüz trafiği mi soruyorsunuz?

KÜT: SOTIV batısında alçak irtifa trafik takip ettik, siz nerede takip ediyorsunuz?

ÖM: Siz bizim gördüğümüz trafiğimi soruyorsunuz yoksa sizin tespit ettiğiniz bir trafiğin teyidini mi?

KÜT: Siz hangi bölgede görmüştünüz, onu da bir söyler misin?

ÖM: Dalaman meydanı merkez olmak üzere batı- güneybatı istikameti, yaklaşık 7-8 millerde, irtifası da 300 feet civarında olabilir.

KÜT: Dediğim güneybatısı şuan 27 millerde.

ÖM: Telefon vereyim orayı arayın.



SUİKASTÇI HELİKOPTERİ GEMİDEN GÖRÜLMÜŞ!

Dalaman Hava Meydan Kontrol Kulesi'nin dâhili hat görüşmelerinde de yine tanımsız helikopterden bahsediliyor. Burada görüşmelerin yapıldığı tarih 15 Temmuz 2016 değil, 17 Temmuz 2016 olarak yazılmış.

22: 42: 58:

Nöbetçi.Mey.Müd: Dinliyorum.

SC: Erdal bey merhaba ben Seyfullah.

Nöbetçi Mey. Müd.: Buyrun abi.

SC: Aksaz'dan bir telefon geldi de o civarda bir helikopter görülmüş. Gemi tespit etmiş bunu, bilgi verelim dedik. Başmüdürümüzü de bir yandan cepten aramaya çalıştık ta şeyle ilgili gelişme olursa tekrar size dönelim.

NöbetçiMey.Müd.: Bir dakika nedir mevzu?

SC: Aksaz'dan aradılar gemi vasıtasıyla bir tane helikopter görülmüş havada tanımsız Aksaz üzeri.

Nöbetçi Mey.Müd.: Aksaz üzerinde bir helikopter görülmüş.

SC: Helikopter görülmüş tanımsız öyle bir bilgi geldi. Başmüdürümüz'e de şu anda cep telefonundan Ömer abi bilgi veriyor.

Nöbetçi Mey.Müd.: Tamam Başmüdüre bildiriyor.

SC: Başmüdüre iletiyor kendisi.



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15 TEMMUZ'UN GECİKMELİ İHBARI