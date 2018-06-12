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'nin 'a bir 'katil' demediği kalmış

'nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği , 'lı teröristlerce vahşice katledilen 'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sokak olayları için sokağa çıkma çağrısı yapan ve 'ı suçladığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 12.6.2018 03:43 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 04:04
Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'a bir 'katil' demediği kalmış

'nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği , 'lilerden oy almak için terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan için ''Haksız yere içerde'' propagandası yapmaya başladı, hatta Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Ancak 2014 yılında bir televizyon programına konuk olan İnce, o yıl yaşanan ve 'lı teröristlerce vahşice katledilen 'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sokak olayları için sokağa çıkma çağrısı yapan HDP ve Demirtaş'ı suçlamıştı.

İnce'nin Demirtaş'a bir 'katil' demediği kalmış

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Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'a bir 'katil' demediği kalmış
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