Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'a bir 'katil' demediği kalmış

CHP'nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Muharrem İnce, HDP'lilerden oy almak için terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için ''Haksız yere içerde'' propagandası yapmaya başladı, hatta Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.



Ancak 2014 yılında bir televizyon programına konuk olan İnce, o yıl yaşanan ve PKK'lı teröristlerce vahşice katledilen Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sokak olayları için sokağa çıkma çağrısı yapan HDP ve Demirtaş'ı suçlamıştı.

İnce'nin Demirtaş'a bir 'katil' demediği kalmış