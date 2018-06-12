Müşteki avukatları toplu dilekçe verdi ve… Darbecilerin tehdit ve hakaretlerine dur deyin!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişiyi şehit eden, 350 kişiyi yaralayanların yargılandığı dava, Silivri Cezaevi girişindeki binada görülüyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın salı günü yapılan 47'nci duruşmasında şehit yakınları ve gazilerin avukatlarını isyan ettiren bir gelişme yaşandı. Sözde savunma yapmak için kürsüye çıkan sanığın tehditlerine "Artık yeter" diyen müşteki avukatları, topluca duruşmayı terk etti. Avukatlar daha sonra ortak hazırladıkları bir dilekçe ile mahkeme heyetine, bu tehditlere son vermeleri için talepte bulundu.





ORTAK TEPKİ KOYDULAR

Olçok Ailesi'nin avukatı Uğur Güven, diğer şehit aileleri ve gazilerin avukatları Adem Yıldırım, Setrettin İskender, Hasan Pilavcı, Harun Oruç, Halil İbrahim Yılmaz, Halis Cengiz, ortak bir dilekçe hazırladı. Mahkeme heyetine sunulan dilekçede, son savunmasını yapmak için kürsüye çıkan sanıklardan eski askeri öğrenci Mehmet Aksoy'un, bütün ifadesi boyunca hakaret ettiği belirtildi. Sanığın baştan itibaren savunmasına ilişkin tek cümle söylemeden mahkemeye, iddia makamına, müştekilere, müşteki vekillerine defalarca hakaret ettiği, avukatların uyarılarına rağmen mahkeme başkanı tarafından sanığa müdahale edilmediği belirtildi. Bu durumdan cesaret alan sanığın, kendisini uyaran avukat hakkında "Müşteki vekilinin seviyesine düşmeyeceğim" diyerek konuşmasına devam ettiği, bunun üzerine müşteki avukatlarının tepki olarak duruşma salonunu terk ettiği vurgulandı.



SAVUNMA YAPMAK YERİNE HAKARET EDİYORLAR

Dilekçede "Savunma hakkının kutsal olması, savunma ile ilgilidir. Savunma adı altında sanığın hiç kimseye hakaret etme hakkı ve görevi yoktur. Savunma sınırlarını aşan beyanlar durumunda, duruşmayı idare etmekle görevli olan mahkeme başkanının derhal sanığı uyarması ve savunma sınırlarında kalması için ikaz etmesi gerekmektedir" denildi ve mahkeme başkanından bu görevini yapması talep edildi.

Olçok ailesinin avukatı Uğur Güven

GAZİLERİ TEHDİT EDİYORLAR

Daha önce de Şehitler Köprüsü gazilerinden albay Mahmut Pınarbaşı da daha önce mahkeme heyetine verdiği dilekçede, tutuklu sanıklardan eski uzman çavuş Yasin Kaya'nın duruşma arasında, kendisine hakaret ve ölüm tehdidinde bulunduğunu bildirmişti. Albay Pınarbaşı, mahkeme heyetinden olay anıyla ilgili duruşma salonundaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep ederken, şehit yakınları ve gaziler de hainlerin seçimlerden medet umarak, boş beklenti içine girdiklerini ve tehditlerini artırdıklarını söylemişti. Gazi albaya hakaret eden uzman çavuş, 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde sivillere ve polisin TOMA aracına top atışı yapan tankın nişancısıydı.