Son Dakika: 2 yıldır saklandığı evde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan eski öğretmen C.B'nin yakalanması için Kırşehir ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

POLİS BASKININDA YAKALANDI

Şüphelinin Kayseri'de olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri, kent merkezindeki bir ikamete baskın düzenleyerek, C.B'yi kaldığı evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kırşehir'e getirilen C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.B'nin, Kırşehir'deki eski polis amirlerinin mahrem imamı olduğu, birçok polise örgütün gizli yazışma programı ByLock kurduğu, ailesini anne ve babasının yanına göndererek Kayseri'de bir ev kiraladığı ve yaklaşık 2 yıldır burada saklanmaya çalıştığı belirtildi.