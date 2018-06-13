24 Haziran Türkiye’nin geleceği

SABAH
Yazarlar Kulübü "Türkiye'nin Seçimi" buluşmaları kapsamında dün Rize
'deydi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in yaptığı panele Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz da katıldı. Panelde konuşan SABAH Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Daily Sabah Gazetesi yazarı Ozan Ceyhun, Takvim Gazetesi yazarları Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Bekir Hazar şunları söyledi: Prof. Dr. Burhanettin Duran
: 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceği şekillenecek. Bu seçimi, 1950'de yapılan seçimlere benzetiyorum. O seçimlerde de millet iradesi sandığa yansımıştı. Türkiye Türkiye'den yönetilmeye başlanmıştı. Bekir Hazar:
Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dengeler ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda yeni çatışmalar ortaya çıkıyor. Türkiye bu yolun tam ortasındadır. Bu nedenle Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Ozan Ceyhun
: Avrupa, Erdoğan'a karşı Saadet Partisi'ni, Meral Akşener'i, Muharrem İnce'yi destekliyor. Avrupa'nın tek derdi var o da Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın
: Türkiye bundan sonra yeni bir Türkiye olacak. AK Parti gelmeden kişi başı milli gelir 2 bin dolarken bugün 10 bin dolar oldu. AK Parti sayesinde ülke zengin ülkeler sınıfına girdi. Birileri güçlü ve bağımsız Türkiye istemiyor. Muhammed DELAL