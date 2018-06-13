Son genel seçimlerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi Adil Gür, 24 Haziran seçimleri için son araştırmaların yapıldığı bugün önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Memleket Meselesi programanında seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.



Adil Gür kamuoyu araştırmaları ile ilgili: "Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. Anket yapmak pahalı bir iş, gazetelere bedava gönderilecek kadar ucuz değil. Türkiye 2010 yılında bir referanduma gitti ve HDP (o zamanlar ismi başkaydı) sandığı boykot etti, gitmedi ve sonuç 57.8 çıktı. Eğer sandığa gitseydi 52-48 çıkardı. 16 nisanda referandum yapıldı, 51.6 evet çıktı. Türkiye'de son yıllarda yapılan tüm hayati seçimlerin hepsi çekişmeli ve başabaş geçiyor. Bir çok değişkeni bilmemiz lazım.

Adil Gür 24 Haziran seçimlerine dair son kamuoyu araştırmasını açıkladı



"ARAŞTIRMALAR BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

1. turda mı bitecek 2. turda mı. Ben 1 aydır hep söylüyorum, araştırmalar 1. turda biteceğini gösteriyor. Bu hafta vatandaşa sorduk. Yaklaşık "%15'i tatile başka memlekete gideceğim diye" cevap verdi. %15 demek, yaklaşık 8 milyon seçmen demektir.

Bayramdan sonra kaytılı olduğum yere dönceğim ve oyumu kullanacağım diyen diyen seçmen sayısı %77.2. Asla kullanmam diyen 2.7'ye denk geliyor.

Yaklaşık 1 milyon seçmenin oy kullanıp kullanmayacağı belli değil.

Mayıs ayı ortasında A&G'nin yaptığı araştırmada "Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım" diyenlerin oranı %85.9'du. Haziran ayında yapılan son araştırmada ise %88.3'e yükseldiği görülüyor." açıklamasında bulundu.