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'Bavuldaki ceset' zanlılarının ifadeleri kafa karıştırdı

’te Rojdi Tuguldi isimli şahsın cesedinin bir evde bavulun içerisinde bulaşık makinesinin içine konulmuş halde bulunmasıyla ilgili olayda gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar çelişkili ifadeler verirken, ikisi “Ben gömmedim” dedi. Diğer zanlıysa o sırada evde olmadığını iddia etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 19:05
'Bavuldaki ceset' zanlılarının ifadeleri kafa karıştırdı

Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polisi aramış, polis ekipleri de çilingir yardımıyla girdikleri evde tamburu sökülmüş bulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset bulmuştu.

Olayla ilgili ile ve gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise çelişkili ifadelerde bulundu.

El Muniri cesedi Sami Abdülgani'nin gömdüğünü söylerken, Sami Abdülgani ise cesedi El Muniri'nin gömdüğünü savundu.

Nejla Mekni ise olay günü evde olmadığı iddia etti. İfadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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'Bavuldaki ceset' zanlılarının ifadeleri kafa karıştırdı
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