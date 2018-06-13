'Bavuldaki ceset' zanlılarının ifadeleri kafa karıştırdı

Fatih Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polisi aramış, polis ekipleri de çilingir yardımıyla girdikleri evde tamburu sökülmüş bulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset bulmuştu.

Olayla ilgili El Muniri ile Sami Abdülgani ve Nejla Mekni gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise çelişkili ifadelerde bulundu.

El Muniri cesedi Sami Abdülgani'nin gömdüğünü söylerken, Sami Abdülgani ise cesedi El Muniri'nin gömdüğünü savundu.

Nejla Mekni ise olay günü evde olmadığı iddia etti. İfadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.