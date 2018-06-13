Biz icraat yapıyoruz bunlar geyik muhabbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü durağı Eskişehir oldu. Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklendiği konuşmasında özetle şu mesajları verdi:



GEYİK MUHABBETİ:

Bizim diğer adaylardan, partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim, ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüden söyleyecek sözleri olmayacak. Biz de latife olsun diye arada onlara takılmıyor değiliz. Ama bizim asıl meselemiz yaptığımız ve yapacağımız işlerdir.







ASIL KEK BUNLARA DENİR:

Biz aşıdan tıbbi cihazlara kadar her alanda ülkemizi küresel marka haline getirme derdindeyiz. Seçim beyannamemizde bunlar gibi tam 146 seçim vaadi var. Peki ana muhalefetin adayı ne yapıyor? 146 vaadimiz içinden sadece millet kıraathanelerindeki keklere takılmışlar. Asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter.



DEMİRTAŞ'LA NE KONUŞTUN:

Bay Muharrem terörle mücadele, FETÖ konusunda ne düşünüyor? Mesela bu zat ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoru için ne düşünüyor. Gerçi biz bu terör koridorunu her yerinden delik deşik ettik. Belki bu zat Edirne'de Selahattin Demirtaş ile ne konuştuklarını da anlatır da öğreniriz.



REKTÖRE İFTİRA ATTILAR:

Televizyon programında bir rektörümüze iftira atıyor FETÖ'cü diyor. Biraz sonra rektör değil dekan diyor. Neresi bu Milli Savunma Üniversitesi. Rektörümüz yayına girmek istiyor. Rektör değil dekanmış diyor. Biraz sonra dekan yayına bağlanmak isteyince ya üstüme bu kadar niye geliyorsunuz diyor. Bunları hayatı yalan. Bilmediğin konu hakkında insanların niye vebaline giriyorsun.

MEYDANDA HDP'LILER VARDI:

(Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi) İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Bir tane Türk bayrağı yok ama başka bayraklar var. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Bunlar kimden yana olduklarının farkında değil. Bunlar kayış attılar. Bunlar yalanı söyler, iftirayı atar sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını dönerler.



FETÖ'CÜLERIN APOLETLERINI SÖKTÜM:

Askerlerimize komutanlarımıza hakaretlerinden ne düşündüğünü anladık. Ne diyor 'göreve geldiğimde apoletlerini sökeceğim.' Ya bir kere milletim sana o yetkiyi vermeyecek. Burası bir hukuk devleti. Bu millet sana o apoletleri sökme yetkisi vermeyeceği gibi Metin Temel Paşa'ya o apoletleri taktı. Ne diyor 'Erdoğan söktü' diyor. Ben FETÖ'cülerin apoletlerini söktüm.







TARİHİ KIRAATHANEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam AK Parti'nin Odunpazarı ilçesindeki seçim bürosuna da uğradı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, "Şurada 11 günümüz kaldı ve sizlerden büyük gayret istiyorum. Bu 11 günü iyi değerlendirdiğimiz takdirde, 16 yıldır ülkemizde eserleriyle kabul gören partimize inşallah 24 Haziran'dan sonra yine bu kabulünü devam ettiğini göreceğiz. Niye, diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bu güne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlara açık ara fark atmadık mı?" dedi. Erdoğan daha sonra aynı bölgede bulunan tarihi Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada da vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, gençlerle fotoğraf çektirdi.