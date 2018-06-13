Büyük kaos! Binlerce peşmerge sokağa döküldü

Süleymaniye'deki Valilik binası önünde toplanan binlerce Peşmerge, Irak Meclisi aleyhine sloganlar attı. Protestocu grup adına bir basın açıklaması yapan Celal Şeyh Naci, Irak Meclisi'nin 6 Haziran'da aldığı söz konusu karara tepki göstererek, "Binlerce kurban veren bir gücün anayasal haklarından mahrum bırakılması kabul edilemez. Irak Meclisi'nin kararını kınıyoruz." dedi.

Irak'ta Peşmergeler protesto gösterisi düzenledi!

Kararın iptal edilmesi için tüm yasal yollara başvuracaklarını vurgulayan Naci, "Bizler Peşmerge gücü olarak bu düşmanca planı reddediyor ve Irak yargısından bu kararın iptalini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MECLİS, ALDIĞI KARARLARDA PEŞMERGE İLE IRAK ORDUSU AYRIMI YAPMAMALI

Öte yandan eyleme destek veren Irak Meclisi Milletvekili ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Grup Başkanvekili Aziz Abdullah eylemcilerin talebini Bağdat yönetimine ileteceğini söyledi.

Irak Meclisi'nin aldığı kararı endişeyle karşıladıklarını belirten Abdullah, "Irak Meclisi, aldığı kararlarda Peşmerge gücü ile Irak ordusu arasında ayrım yapmamalı. Bu, anayasaya aykırıdır ve toplu cezalandırma anlamı taşımaktadır." diye konuştu.

Irak'taki 12 Mayıs milletvekili genel seçimleri kapsamında ülkedeki tüm güvenlik güçleri 9 Mayıs'ta sandık başına giderek oylarını kullanmıştı.

Irak Meclisi, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle 6 Haziran'da "ülkedeki tüm oyların yeniden elle sayılması ve IKBY'deki güvelik güçlerinin kullandığı oyların tamamının iptal edilmesi" kararı almıştı. Bu karar IKBY'deki partilerin tepkisine neden olmuştu.