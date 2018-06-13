Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum; 24 Haziran'da güçlü meclis için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrimiz var mı? Hepsini tek tek telefonla arayacaksınız. Yurtdışını arayacaksınız." dedi.

"Onlara sorsanız 16 yıl önce nasıl bir Rize vardı bilmezler" diyen Erdoğan, "Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ovit Tüneli) Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Muharrem, Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, biz Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşehrilerimizi yol eziyetinden kurtardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz, dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini, enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnce) Çıkmış diyor ki; 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiç bir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ovit Tüneli) Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz."