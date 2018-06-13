Erdoğan'ın açıklamaları:

Değerli kardeşlerim Ovit geçidi herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, tırmandıktan sonra 10 km gitmek gerekiyordu. Bazıları burası için hayal diyordu, yaptık mı? Bitirdik mi? Allaha hamdolsun bugün sözümüzü gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovit Tüneli'nin açılışında konuştu

2012 YILINDA BAŞLADIĞIMIZ TÜNELİ BUGÜN SİZLERE SUNUYORUZ

Bu kış Ovit tüneli hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız tüneli bugün sizlere sunuyoruz. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek. Bu açılışı seçim arefesinde yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Ovit Tüneli'nin açılış hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Lafla olmaz icraatla olur. İcraat, icraat, icraat.

RAHMETLİ ÖZAL YENİ BİR HAMLE YAPTI VE 2002'YE GELDİK VE GERÇEK BİR HAMLE BAŞLADI

Birileri de çıkıp bol keseden atıyor. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattığı kalkınma hamlesi CHP tarafından kesintiye uğradı. Bunlar Menderes'i idam ettiler, sonra demokrasi diyorlar. Rahmetli Özal yeni bir hamle yaptı ve 2002'ye geldik ve gerçek bir hamle başladı. Biz hiçbir engel tanımadık. Sizinle beraber yürüdük.

BİZİ YOLDA YALNIZ BIRAKMADINIZ

Bizi yolda yalnız bırakmadınız. Ben bu dolu altında sizi görünce, arkadaşıma dedim ki Allahıma hamdolsun, benim hanım kardeşlerim bu doluya rağmen buraya geldikleri için bu millete hizmetkar olmaya geldiğim için ne kadar şükretsem az. Şimdi hep beraber güçlü meclis vaktidir, buna hazır mıyız? Bunun için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü Türkiye için bunu yapmaya hazır mıyız?