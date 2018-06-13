Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a geliyor

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 19 Haziran Salı Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a geleceğini ve saat 13.30'da Beşyol Meydanı'na halka hitap edeceğini söyledi. Başkan Türkmenoğlu, bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirtilen tarihte Van'da olacağını vurguladı.

Türkmenoğlu, 3 ay içerisinde Van'ın 2 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 1 kez de Başbakan Binali Yıldırım ve onlarca bakan tarafından ziyaret edildiğini hatırlatarak, "Van'ın, gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hükümetimiz tarafından çok büyük bir öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Van yine kendisine yakışanı yapacak ve büyük bir coşku ile 24 Haziran seçimleri öncesi kentimizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımızı bağrına basacaktır" dedi.

