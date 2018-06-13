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Erdoğan Van'a geliyor

ve Genel Başkanı ’ın Van'a geleceği bildirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a geliyor

Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 19 Haziran Salı Günü 'ın Van'a geleceğini ve saat 13.30'da Beşyol Meydanı'na halka hitap edeceğini söyledi. Başkan Türkmenoğlu, bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirtilen tarihte Van'da olacağını vurguladı.

Türkmenoğlu, 3 ay içerisinde Van'ın 2 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 1 kez de Başbakan ve onlarca bakan tarafından ziyaret edildiğini hatırlatarak, "Van'ın, gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hükümetimiz tarafından çok büyük bir öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Van yine kendisine yakışanı yapacak ve büyük bir coşku ile 24 Haziran seçimleri öncesi kentimizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımızı bağrına basacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a geliyor
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