Fetömetre'nin mucidine tehdit!

15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunu somut bir şekilde kanıtlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış mensuplarının tespit edilmesini sağlayan FETÖMETRE'yi geliştiren Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın mesaj ve e-maillerle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Yaycı'ya yönelik hakaret, tehdit ve algı operasyonları özellikle sosyal medya üzerinden sürdürülüyor. Kamuoyunda FETÖMETRE veya FETÖMATİK olarak bilinen sistemin kriterlerini geliştiren Tümamiral Yaycı, Twitter üzerinden sahte hesapların hedefi haline geldi.

Yaycı, sosyal medya üzerinden hedef gösterilerek ağır hakaret ve tehditlere maruz kalıyor. Bunun dışında Tümamiral Yaycı'nın ailesi de tehdit ve hakaretlere maruz kalırken özellikle hesapların yurtdışı üzerinden yönlendirilmesi dikkat çekiyor.

İşte Tümamiral Yaycı'yı hedef alan bazı tehdit ve hakaret içerikli tweetler:

KONTROLLÜ DARBE İFTİRASI

"15 Temmuz kontrollü darbesini haince planlamada ve Cumhurbaşkanı'na yönlendirmede bulunan kişi Tümamiral Cihat Yaycı'dır. Her şey açığa çıkacak diye çok korkuyor."

SUİKAST TWEETİ

"Darbeyi gerçekleştiren Perinçek'çi subaylarla saray arasındaki iletişimde görev aldı. Cihat Yaycı bu katliamda açığa çıkan isim. Diğer kuvvetlerden ve jandarmadan da güvenilir …. vardı. Mutlaka sahiplerinin yanında... Cihat Yaycı'yı ortadan kaldırmasalar iyi bu aralar."

TEHDİT TWEETİ

"Cihat sana sıra gelecek… Yandaş seni bir yere kadar kurtarır… Kendine kaçacak yer beğen… Ensendeki nefesiz bundan sonra… Bir yere de kaçamazsın… Bir ordu insan peşinde…"

FETÖMETRE NEDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadelenin sistematik bir biçimde yürütülmesi için Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem (ATİİİ) Şubesi kurulmuştu. Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atanmasının ardından oluşturulan ATİİİ Şube, Deniz Kuvvetleri'nde kamuoyunda FETÖMETRE olarak bilinen kriterler matrisi hazırlamıştı. 66 ana kriter ve 239 alt kriterden oluşan matris kapsamında, ByLock kullanımı, himmet, sınav notları, Bank Asya hesap hareketleri gibi ayrıntılı incelemeler ve idari işlemler ölçü olarak kabul edildi. FETÖMETRE'nin 17 bakanlık, 25 kamu kuruluşu ve savcılıklarla işbirliği içinde titizlikle kullanıldığı biliniyor.