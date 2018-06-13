Kandil’e teknolojik operasyon

Türkiye
yerli ve milli teknolojik kabiliyetiyle Kandil'i süpürmek için düğmeye bastı. İHA
ve SİHA'ların yanı sıra istihbarat ve sahadaki bordo bereliler
hem hedefleri imha ediyor hem de F-16'lar için işaretleme yapıyor. Kuzeyden güneye doğru yaklaşık 30 kilometre derinliğe inen Mehmetçik, Kandil'i kuşattıktan sonra Kandil Dağları'nın içlerine doğru belirlenen hedefleri imha etmek üzere harekete geçecek.
Bölgede öncü kuvvet olarak ise sayıları 150'yi bulan bordo berelilerin olduğu, kritik noktalara sızma yaparak vurulacak hedefleri işaretledikleri öğrenildi. BORDO BERELİLER İŞ BAŞINDA
Bordo Berelilerin işaretlediği ya da İHA'lardan gelen görüntülerle belirlenen hedefler, Kandil bölgesinde büyük bir tecrübeye sahip Diyarbakır
8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı Pars Filo tarafından imha ediliyor. Türkiye'nin milli gururu Bayraktar SİHA'nın da bölgede olduğu, tespit ettiği hedefleri imha ettiği ve yoğun görüntü aktardığı kaydediliyor. Afrin'de başarılı operasyonlara imza atan Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerinin de yeniden sınır ötesine geçmesi ve harekât için takviye güç olarak gönderilebilmesi gündemde. Kandil operasyonu için İran
ile koordinasyonun da sürdüğü öğrenildi. Hem Bağdat
yönetimi hem de Erbil
'deki Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi, PKK
terör örgütünden rahatsız.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Fırat'ın batısı kontrol altına alındı. Kandil'e yönelik operasyon ise kıskacın doğu ucunu oluşturuyor.