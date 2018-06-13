Millet sizinle mi uğraşacak?

Başbakan Binali Yıldırım
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi yoğun programını sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde İzmir'de Bulgar Başbakanı Boyko Borisov ile görüşen Yıldırım, Saat 15.00'te Çankırı'da, saat 17.00'de ise Kırıkkale'de vatandaşlara seslendi. Akşam saatlerinde Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışını da gerçekleştiren Yıldırım, yine bu kentte iftar programına katıldı. Türkiye
'nin güçlendikçe dış güçlerin hedefi olduğunu vurgulayan Yıldırım konuşmalarında özetle şunları söyledi: BUNLAR YIKIM EKİBİ:
Tüm şer güçleriyle, terörü yok edene kadar mücadelemiz sürecek. Muhalefet adayları da söyleyecek bir şey bulamıyorlar, en iyisi yalan söyleyelim, yaptıklarını yıkalım diyorlar, bunlar yıkım ekibi. HAYALLERİ BİLE YAPTIKLARIMIZA ULAŞAMIYOR:
CHP'nin eskiden bir Genel Başkanı vardı konuşurdu, şimdi ikincisi de var, bu milletin yüzünü güldürecek hiçbir fikriniz yok mu, AK Parti'yi durduralım da gerisi ne olursa olsun diyorlar. Eğer Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, dönsün Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine bir baksın. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük başarılara imza attık, bugün dünyada yapılan 10 tane büyük projeden 6'sını Türkiye yapıyor? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, 2023 hedeflerimizi, gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. Türkiye'de 16 yılda aldığımız mesafeyi, ulaştığımız mesafeyi muhalefet bile kabullenmede zorlanıyor. Ufukları, hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor. İSTİKRAR KALICI OLACAK:
24 Haziran'dan sonra hızını daha da artıracak, büyük hedeflere daha hızlı gidecek. Daha az bürokrasi, daha çok iş ve yatırımla Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. 24 Haziran seçimleri ile istikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Gençlerimize kadınlarımıza güveniyoruz, kaybedecek bir dakikamız yok. Bizim derdimiz, halkımızın geleceğidir, Türkiye'nin geleceğidir. 16 yılda Çankırı'ya 7,5 katrilyonluk destek verdik. Çankırı'da 15 yılda mevcut okulların 3'te biri kadar yeni okul yaptık. Karatekin Üniversitesi'ni kurduk. Şimdi Hukuk Fakültesi'ni de kuruyoruz. İNCE, YALAN FABRİKASI KURMUŞ:
Muharrem İnce 'Fabrika kuracağım' diyor. Belli ki fabrikayı kurmuş. Bu yalanlar ancak fabrikada üretilir. Bu millet yalan üretene değil, hizmet üretene bakar. AK Parti'ye bakar. PANCAR ALIM FİYATI 2.35 LİRA:
2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Geçen yıl 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor, hayırlı olsun. ?BORİSOV: TÜRKİYE TÜM SÖZLERİNİ TUTTU
Başbakan
Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile İzmir'de bir araya geldi. İkili Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere çeşitli konularda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Borisov, Türkiye'nin göçmenler konusunda verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi. FERHAT TÜNELİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Başbakan
Binali Yıldırım, Amasya Belediyesi tarafından yaptırılan Ferhat Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde 16 yıldır Ferhat olduklarını, milletle buluşmak için dağları deldiklerini, Şirin gibi milletle kucaklaşmak için gece gündüz hizmet ettiklerini anlattı. Ferhat Tüneli'nin Amasya'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak önemli bir proje olduğunu belirten Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Yollar açıyoruz, şehirleri şehirlere bağlıyoruz, gönülleri gönüllere bağlıyoruz. Dün Sabuncubeli'nde Manisa ile İzmir arasındaki mesafeyi kısaltan iki tünel açtık. Her biri 4 bin metre. Bugün Ferhat Tüneli'ni açıyoruz. Yarın (bugün) Cumhurbaşkanımız Rize ile Erzurum arasında her biri 14 kilometre olan Türkiye'nin en uzun iki tünelinin açılışını yapacak. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Bu eser sizin eserinizdir, AK Parti milletin eseridir, milletin partisidir." Ahmet TOPAL - Betil BAŞ - Betül USTA