Ovit Tüneli nerede? Ovit Tüneli uzunluğu? Ovit Tüneli nedir?

Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi ile 138 yıllık hayal gerçekleşti. Tünel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak.vit Dağı Tüneli, Türkiye'de Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'nin kara yolu tüneli ile geçilmesini hedefleyen bir ulaşım projesidir. Toplam uzunluğu 14,346 kilometre bunun 1,710 kilometresi aç-kapa, 12,636 kilometresi ise tünel kazısı olan proje Türkiye'nin en uzun tüneli, Dünya'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak kayda geçti.

OVİT TÜNELİ NEREDE?

Bu proje ile, kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İkizdere-İspir arasındaki 2600 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin yılın tamamında trafiğe açık olması hedeflenmektedir.

Rize'de çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan yolda ulaşımın sağlanması için dün tek tüpü ilk kez kullanıma açılan Ovit Tüneli, şimdiden sürücülere umut oldu.

Rize-Erzurum karayolu İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda kar yağışı ve tipi iki gündür etkisini sürdürüyor.

DÜNYANIN EN UZUN 2'NCİ 'ÇİFT TÜPLÜ' TÜNELİ

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer almış, yapımı yıllarca gündemden düşmemişti. Ovit Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni gerçekleştirildi. Tünel geçtiğimiz 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi'nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından geçtiğimiz Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.