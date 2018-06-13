Ramazan Bayramı 2018 ne zaman hangi gün başlıyor? - Ramazan Bayramı tarihi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2018 Ramazan Bayramı tarihi ni açıkladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlarken, milyonlarca kişi bayram heyecanını yaşamaya başladı. Özellikle tatil planı yapacak olan vatandaşlar 'Ramazan Bayramı ne zaman' sorusunun cevabını bu hafta başından itibaren sık sık araştırıyor. Yine birlik ve beraberlik içinde geçirilecek olan bu özel gün Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlanacak. Peki 2018 Ramazan Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN VE HANGİ GÜN KUTLANACAK?

2018 Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihinin hangi güne denk geldiği belli oldu. Tatil planı yapacak olan kişilerin yakından takip ettiği konunun cevabı burada. Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran Cuma günü başlayacak ve 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı, tatil bekleyen kişileri üzdü. Cuma günü başlayan ve Pazar günü sona eren bu bayram, vatandaşlar 3 günlük bir tatil imkanı bulacaklar.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

RAMAZAN BAYRAMI VE ÖNEMİ

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."