SABAH’ın sorusuna Alman İçişleri Bakanlığı’ndan kaçamak yanıt

Türkiye'deki hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'da saklandığı konusundaki şüpheler ortadan kalkıyor. SABAH'ın, FETÖ firarisi Adil Öksüz ile sorduğu sorulara açık cevap yanıt vermeyen Alman İçişleri Bakanlığı, kaçamak cevapla, Öksüz'ün Almanya'da olduğunu dolaylı yoldan doğruladı.

ŞÜPHELENDİREN CEVAP

Almanya İçişleri Bakanlığı sorulara, "Kişilik hakları nedeniyle şahıslar hakkında bilgi vermiyoruz" cevabını verdi. Genelde bakanlık Almanya'da olmayan kişiler hakkında bu tip sorulara, "Bu kişinin Almanya'da bulunduğuna dair elimizde bilgi yok" cevabını veriyor. Bakanlık, Öksüz ile ilgili, "Adres tespiti yapmak için harekete geçilmişti. Yerini tespit edebildiniz mi?" sorusuna da yanıt vermedi.

İŞTE SABAH'IN SORULARI

- Öksüz'ün nerede olduğu biliniyor mu?

- Biliniyorsa, Alman güvenlik birimleri ne gibi önlemler aldı?

- Elde edilen bilgiler Federal Kriminal Dairesi'ne iletildi mi?

- Henüz bir bilgi edilemediyse, Adil Öksüz'ün hala ikametinin tespiti için çalışma yapılıp yapılmadığını sormak istiyoruz.

Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildi

"ÖKSÜZ BERLİN'DE"

ALMAN hükümeti Adil Öksüz'ün nerede saklandığı konusunda sessiz kalırken, Anadolu Ajansı, Öksüz'ün örgütün Berlin'de kiraladığı bir evde saklandığını bildirdi. Apartmanda yaşayan Almanlar, zilin üzerinde yazan ismi tanımadığını belirtti. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim olan Ali A., Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından. Berlin'de birçok gayrimenkulü bulunan firari Ali A.'nın, Türkiye'den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize ettiği belirtiliyor. Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya’da saklandığı iddia edilen ev görüntülendi

ÇAVUŞOĞLU: YARGIYA TESLİM EDİLMELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya olsun, diğer ülkeler olsun bu darbecileri, darbe girişiminde bulunan bu hainleri bize vermelidir" dedi. Çavuşoğlu, "Bize gelen duyumlar ve bazı bilgilerden sonra Almanya ile de bu konuda resmi temasta bulunduk. Almanya, Adil Öksüz ve diğerleriyle ilgili arama kararı çıkarttığını söyledi" diye konuştu. Öksüz'ün şu ana kadar resmi olarak Almanya yetkilileri tarafından bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, zaman zaman ABD'de olduğu yönünde de değişik dedikoduların çıktığını hatırlattı. Çavuşoğlu, "Almanya eğer Adil Öksüz'ü vermezse FETÖ'yü vermeyen ABD konumuna düşer. Bu kişiler yargıya teslim edilmelidir" diye konuştu.

"OLUMLU ADIM BEKLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da henüz resmi bir bilgi olmamasına rağmen, Almanya'nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyulan rahatsızlığı ilettiklerini belirtti. Ünal, "Birçok eski FETÖ'cü yargı-emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinden bu konuda olumlu adımlar bekliyoruz" dedi.