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Son dakika: Son anket canlı yayında açıklandı! İşte merak edilen 24 Haziran 2018 seçim anketi
Son dakika haberi: A&G şirketinin son seçimanketini A Haber ekranlarında paylaşan Adil Gür, 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gür'ün 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları ve bu sorulan sorulara verilen cevaplar. İşte son seçim anketi...
Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:05Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 09:05
Son seçimanketini A Haber ekranlarında paylaşan Adil Gür, 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte son seçim anketi...