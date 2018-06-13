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Son dakika: Son canlı yayında açıklandı! İşte merak edilen 24 Haziran 2018 anketi

Son dakika haberi: A&G şirketinin son ini A Haber ekranlarında paylaşan Adil Gür, 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gür'ün 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları ve bu sorulan sorulara verilen cevaplar. İşte son seçim anketi...

Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 09:05
Son dakika: Son anket canlı yayında açıklandı! İşte merak edilen 24 Haziran 2018 seçim anketi

Son ini A Haber ekranlarında paylaşan Adil Gür, 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte son seçim anketi...

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Son dakika: Son anket canlı yayında açıklandı! İşte merak edilen 24 Haziran 2018 seçim anketi
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