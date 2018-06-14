Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem Amerika'dan gelecek yeni telefonu bekleyedursun, biz dün Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik." dedi.

Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya "Anayurdum, baba ocağım" diye nitelediği Rize'yi selamlayarak başladı.

Memleketine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Erdoğan, "Bakalım beğenecek misiniz? 'Rize'de güzeller var, hepsi de dane dane, hiçbirine kanmadım sensun yine bir tane', ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane." diye konuştu.

Kendilerini bağrına basan tüm Rizelilere şükranlarını sunan Erdoğan, "Memleketimi çok özlemiştim, anlaşılan Rize de bu evladını özledi." ifadesini kullandı.

Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan sonra İspir'e kuru fasulyeye çok daha hızlı gideceksiniz, Erzurum'a aynı şekilde. Ben karşımda yine rekora, yine zirveye koşan bir Rize görüyorum. Sandıkları patlatacak mıyız? Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Aman ha. Bu meydanda 24 Haziran'ın gelmesini iple çeken bir Rize görüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun"

"Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum" diyen ve 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, "Rize kararını çoktan vermiş, 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Rize'nin sadece buradan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrilerimiz var mı? Var. Yurt dışında var mı? Ben sizden evladınız, kardeşiniz olarak bir şey rica ediyorum, hepsini bunların tek tek telefonla arayacaksınız. Tamam mı? Yurt dışını arayacaksınız ki inşallah hem burada hem ülkemin her yerinde bunu başaralım. Kimisi gelir 'gelininizim' der, kimi gelir 'ben işte şöyleyim' der filan falan, siz zaten ne yapacağınızı biliysunuz. Biz iş yapmaya geliyoruz, iş, laf değil. Laf ola beri gele değil, onlara sorsan 16 sene önce nasıl bir Rize vardı inanın bilmezler."

Rize'ye sadece miting için gelmediklerini Karadeniz bölgesi için tarihi bir ana şahitlik ettiklerini aktaran Erdoğan, Trabzon'da da Rize gibi muhteşem bir katılımla miting yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Bölgemizin yaklaşık 1,5 asırdır hayalini kurduğu devasa bir projenin açılışını yaptık. 2012 yılında bismillah diyerek ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin bugün açılışını yaptık. Maliyetini yaklaşık rakam vereyim, 1,5 katrilyon. 6 senede bitti. Buradan emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum, Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birileri kekle uğraşırken, biz Türkiye'yi bir hayaline daha kavuşturduk"

Tünelin, 14,5 kilometre gidiş, 14,5 kilometre geliş olan ve dünyada eşi benzeri az bulunanlardan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Rize'ye, Erzurum'a bu yakışır, bunu yaptık. Açılışını yaptığımız bu İkizdere-İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının şehirlerimize ve bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, hamdolsun biz Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk." ifadesini kullandı.

Eskişehir'de dün TANAP açılışını yaptıklarını anımsatan ve bunun hem Türkiye için hem Avrupa için faydalı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla bir şey anlatmak istiyorum, Türkiye neler yapıyor, nelerle uğraşıyor onlar nelerle uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken biz Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşehrilerimizi yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem Amerika'dan gelecek yeni telefonu bekleyedursun, biz dün Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Bin 850 kilometre uzunluğundaki TANAP ile tarihte ilk kez Hazar gazının ülkemize ve Avrupa'ya taşınmasını sağladık. Bunlar neyin hayır, neyin şer olduğunun bile farkında değil."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı, muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan muhalefetin kalitesi ve kalibresidir." dedi.

Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, miting meydanındaki dev ekrandan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "apolet" tartışmasına ilişkin kendisine sorulan, "Kandil harekatı öncesi böyle bir tartışma askerin moralini olumsuz etkilemez mi?" sorusu üzerine söylediği "Ne demek yani, sadece askerin mi morale ihtiyacı var? Siyasetçinin morale ihtiyacı yok mu? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar. Benim moralim ne olacak? Asker de benim moralimi düşünecek." ifadesini dinletti.

Bunun üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyor? Kandil'e operasyon yapamayacaklar. Bay Kemal, senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik, Kandil'de. Gerekirse Sincar'da. Bunlar bize ne demişlerdi? 'Afrin'e girmeyin. Cerablus'a girmeyin.' Biz Afrin'e de Cerablus'a da girdik mi? Afrin'de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik mi? Bay Kemal, Bay Muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki; 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan beyaz Türk.' Ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm. Çünkü bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Biz bununla dolaştık."

"Bay Kemal, bak senin karşında Erdoğan var"

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığına dört avukat gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, bu hukukçuların oradaki evrakları incelediğini, daha sonra Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini bildirdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Evrakları incelediler arkadaşlarımız. Ben de okudum, gördüm ki Feto'nun Türkiye'ye gönderilmesi noktasında Amerika üzerine düşen görevi yapmıyor." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle her zaman doğru şeyler söylemez. Burada söyledi. Öyle veya böyle biz, doğruluktan yanayız, dürüstlükten yanayız. Şimdi muhalefet şehir hastanelerini, üçüncü havalimanını kapatmanın vaadini verirken, biz 2018'in ilk çeyreğinde ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. Böylece Türkiye'yi ilk çeyrekte OECD ülkeleri arasında birinci, G-20 ülkeleri arasında da ikinci sıraya çıkardık. Şimdi kalkıyor, bunu da beğenmiyor. Esnafa, sanatkara, 'Senin cebindeki para büyüdü mü?' diyor. Bu kadar işsize iş imkanı sağlayan bu hükümet değil mi? Bu işsizlere bu kadar iş imkanı sağlanırken bu, büyüme değil mi? Diyorum sana, sen ekonomiden anlamazsın."

"DİPLOMATİK BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Diyarbakır mitingine de değinerek, "Bay Muharrem, HDP sempatizanlarıyla Diyarbakır'da miting yaparken, biz Amerika ile anlaşıp Münbiç'i, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtardık. Tüm engellemelere, sıkıntılara rağmen kararlı dik duruşumuzla önemli bir diplomatik başarıya imza attık. Batı'da Rusya, İran birlikte. Doğu'da aynı şekilde Amerika ve koalisyon güçleriyle bu işleri bitirdik. Onlar ise lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor." dedi.

İnce ile Kılıçdaroğlu'nun, "Adalet Bakanlığı'nın, FETÖ ele başını Amerika'dan usulünce istenmediği" iddiaları üzerine yaptıkları farklı konuşmalarını dev ekrandan izleten Erdoğan, şunları aktardı:

"Bay Kemal, 'Amerika'nın bunu iade etmesi lazım' diyor, Bay Muharrem ise 'Bana bunun belgesini göster.' İşte buyur, çırak ne diyor, genel başkanı ne diyor. Zaten mesele ne? Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Seçimden sonra daha da başka bir yol olacak. Bunun için irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz."

Erdoğan: Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı

Erdoğan, güçlü demokrasinin en önemli şartının güçlü muhalefet olduğunu vurguladı. Erdoğan, muhalefet ne kadar kaliteli, ne kadar vizyoner olursa bir ülkenin siyaset kalibresinin de o derece yüksek olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Maalesef bu konuda ciddi bir eksiklik yaşanıyor. Biz, cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı, muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Çapsız muhalefet, bırakınız milletimizin ufkunu açmayı, sürekli paçasından çekiyor. Açık söylüyorum Türkiye, bütün amacı yıkmak, sabote etmek, durdurmak olan bir muhalefeti hak etmiyor. Milletimiz sürekli yasakların, darbelerin, antidemokratik güçlerin yanında saf tutan bir muhalefet anlayışını da hak etmiyor."

"SEN KORKAKSIN, KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ben Marmaris'ten geliyorum. Gece saat 23.17, Kılıçdaroğlu nerede? Atatürk Havalimanı'nda. Tanklar orada. Ama on binler de orada. Ne yaptı? O hemen, tanklarla görüşmeleri yaptılar, daha sonra tankların arasında Bakırköy Belediyesine geçti. Ben de gece 03.00 civarında falan oraya indim. İndiğimde F-16'lar orada uçuyor. O şekilde indik oraya. 'Bana haber verseydi' diyor. Bay Kemal, ben milletime haber mi verdim? Sadece şunu söyledim. 'Milletimi meydanlara çağırıyorum' dedim, milletim oraya geldi ama sen gelemedin. Daha önce ne dedin? 'Böyle bir şey olsa ilk defa tankın önüne ben çıkarım.' Sen tankların arasından kaçtın. Sen korkaksın, korkaklar zafer anıtı dikemez."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor." dedi.

Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Bu ülkenin sözleriyle icraatları, içi ile dışı taban tabana zıt, iki yüzlü bir muhalefeti hak etmediğini belirten Erdoğan, "Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Oysa bu zatın Meclisteki icraatlarına bakıyorsunuz tam bir fecaat. Adalet ve hukuk dersinde zaten sınıfta kalmış. Hak ve özgürlükler noktasında karnesi kırıklarla dolu. En başarılı olduğu alan yasakçılık, cuntacılık, darbe severlik." diye konuştu.

Vatandaşların özgürlük alanlarını genişleten tüm düzenlemelere en fazla karşı çıkan, tepki gösteren vekillerden birinin Muharrem İnce olduğunu ifade eden Erdoğan, 2008'de MHP ile beraber son derece tarihi bir anayasa değişikliği gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, iki partinin bir olup 411 milletvekilinin oyuyla 28 Şubat darbecilerinin mirası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdıklarını söyledi. Bunun üzerine darbe heveslisi kimi medya organlarının ertesi gün "411 el kaosa kalktı" manşetleri attığını anımsatan Erdoğan, CHP'nin de laiklik üzerinden toplumun belli kesimlerini ve vesayet odaklarını kışkırtmaya başladığını, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin de aralarında yer aldığı 122 milletvekilinin kararın iptali için soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldığını aktardı. Erdoğan, dönemin Anayasa Mahkemesinin de teamülleri ve hukuku hiçe sayarak, ideolojik bir tavırla CHP'nin başvurusunu kabul ettiğini ve düzenlemenin iptaline karar verdiğini aktardı.

Muharrem İnce'nin 2009'da TRT'de çalışan kadın kameramanın başını bereyle kapatmasına tahammül edemediğini ve hükümete soru önergesi verdiğini anlatan Erdoğan, beş yıl sonra sorunu kökten çözene kadar, İnce'nin imzası nedeniyle başörtülülerin çile çekmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Erdoğan, imam hatip ve meslek liselerinde uygulanan katsayı zulmünü kaldırdıklarında da en büyük muhalefeti İnce'nin yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün başörtüsü özgür olmasın diye imza atan Bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. 'İsteyen başını örter isteyen başını açar' diyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz. Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır. Bu millet takiyecilere nasıl 15 Temmuz'da meydanı bırakmadıysa onların çakmalarına da 24 Haziran'da meydanı bırakmayacak. Benim vatandaşım takiye değil adamın siciline bakar."

"SİYASET AHLAKIMIZDA YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİN SÖZÜNÜ VERMEK YOKTUR"

Çift dilli, çift kimlikli siyaseti partilerinin kapısından içeri sokmadıklarını, üç, beş oy uğruna değer ve ilkelerinden taviz vermediklerini belirten Erdoğan, geleneklerde takiye olmadığını, karakterlerinde doğuda başka batıda başka konuşmanın bulunmadığını söyledi.

"Bizim siyaset ahlakımızda yapamayacağı şeylerin sözünü vermek yoktur." diyen Erdoğan, siyasetlerinin birlik, dirlik, bolluk siyaseti olduğuna işaret etti.

Erdoğan, seçim kazanmanın değil ülkeyi irade, erdem, cesaretle şahlandırmanın mücadelesini verdiklerini vurguladı.

Vatandaşların öğretmen alımına ilişkin talebi üzerine Erdoğan, "Bu sene 20 bin öğretmen daha alacağız." dedi.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmanın hayalini kurduklarını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın sancısını yaşadıklarını ifade etti.

"3 BİN 50 KİŞİ KAPASİTELİ YURT BİNALARI AÇILACAK"

Son 16 yılda Rize'ye 16,5 katrilyon yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, bin 783 yeni derslik ve 4 bin 472 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları inşa edildiğini dile getirdi. Erdoğan, akademisyenlere de konutlarının yapıldığını ve bitmek üzere olduğunu aktardı.

Üç yıla kadar Rize, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Güneysu ve Pazar'da toplamda 3 bin 50 kişi kapasiteli yurt binalarının açılacağının bilgisini veren Erdoğan, 400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 250 yataklı Rize Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 26 sağlık tesisi yapıldığını söyledi. Erdoğan, 2 sağlık tesisinin inşası, 12 tesisin proje ve ihale çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var." dedi.

Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Rize'ye sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, kente şehir hastanesi kazandıracaklarını ve inşasının yakında başlayacağı müjdesini verdi. Erdoğan, "Rize şehir hastanesi deniz doldurularak kazanılacak. 300 dönüme yakın bir alanda 263 bin metrekare kapalı alana sahip bir şehir hastanesinin yapılmasıyla ilgili çalışma başladı." diye konuştu.

Hastanenin 554 normal yatak, 140 yoğun bakım yatağı, 100 palyatif bakım yatağı ve 6 mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacağını bildiren Erdoğan, burada 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı ve Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesinin yer alacağını ifade etti.

Rizelilerin artık teşhis ve tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını dile getiren Erdoğan, "Hatta bu hastanemiz, yakın coğrafyalardan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, geçen 16 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşları asla kaderlerine terk etmediklerine dikkati çekerek, yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Muhtaçlara, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplamda 640 trilyon destek verdik. TOKİ kanalıyla Rize'de 2 bin 267 konut projesini hayata geçirdik. Rize'nin 20 kilometre bölünmüş yolu vardı bunu 145 kilometreye çıkardık. Şu anda Rize'de maliyeti 2,5 katrilyon olan 15 tane ulaştırma projesinin yapımı süratle devam ediyor. Güneyce Tüneli'ni ve Salarha Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bünyesinde 4 çift tüp tünel, 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 2 viyadük bulunan İyidere ayrımı-İkizdere Devlet Yolu'ndaki çalışmalarımız sürüyor. Projeyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz."

Deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin havalimanında çalışmaların devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Proje bedeli 1 katrilyon 461 trilyon lira. 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 2020 sonuna kadar tamamlayıp hizmetinize sunacağız. Şu anda dolgular yapılıyor." dedi.

Rize limanını onardıklarını, Pazar, Çayeli, Fındıklı ilçelerinde de balıkçılara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı'nın da etüt proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Son 16 yılda inşa edilen 53 taşkın koruma tesisiyle insanı ve toprağı koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şehir merkezi ve değişik ilçelerde de 24 taşkın koruma tesisinin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"RİZE'DE ORGANİK ÇAYI YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizelilere sağlanan tarımsal desteklere ilişkin olarak da şunları ifade etti:

"2002'den bugüne Rize'ye toplam 2,3 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç.' diyor. Biz bu parayı kime verdik? Bunu çiftçiye verdik. Rize'de ÇAYKUR tarafından son 16 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6 katrilyon 800 trilyon ödedik. Halep oradaysa arşın burada. Milli tarım projemiz kapsamına Rize'de organik çayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Rize'de fındık ürünü için toplam 35 trilyon lira alan bazlı destek verdik. Bugüne kadar fındık üreticilerimizin piyasanın rekabetçi şartları altında ezilmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları da üreticilerimizi mağdur etmeden bir çözüme en kısa sürece kavuşturacağız."

Rize'nin tabiat turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı açtıklarını ve doğa turizmini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Rize'yi geçen yıl 800 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, bu rakamı daha da artıracaklarını söyledi.

Erdoğan, 2002'den bugüne 44 bin Rizelinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini ve verilen teşviklerden işveren ve sigortalının faydalanmasını sağladıklarını vurgulayarak, "Rize, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı rekora taşıyor muyuz?" diye sordu.

"24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE İKİ FARKLI ZİHNİYET YARIŞIYOR"

AK Parti'li kadınlara kapı kapı dolaşmaları çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta durdurmaktan, kapatmaktan, çürümeye terk etmekten bahseden bir yıkım ekibi var, diğer tarafta Türkiye'yi yeni projeler, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle şahlandırmanın sevdasını taşıyan AK Parti var. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Bu kardeşiniz Rize'nin bir evladı olarak, terörün belini kahraman ordusuyla, polisiyle, jandarmasıyla ve güvenlik güçleriyle beraber kırıyor. Afrin kahramanlarına dil uzatan pespaye bir anlayış var, diğer tarafta mücadelemizi yeni zaferlere taşımaya çalışan kararlı bir duruş var. Bir tarafta istismar ve korku siyaseti var, diğer tarafta hizmet siyaseti var. Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltmeye çalışanlar var, diğer tarafta 'hak, adalet ve özgürlük.' diyen bir anlayış var. Bir tarafta karanlık var, diğer tarafta AK Parti'nin aydınlığı var. Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak, ya üç benzemezin 16 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemesine müsaade edeceğiz ya da ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz."

Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin tercihinin yıkımdan değil, inşa ve ihyadan yana olduğunu gördüğünü belirterek, Rizelilerin oylarına sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.

24 Haziran'ın Türkiye'de yeni bir dönemin ilk adımı olduğuna işaret eden Erdoğan, "24 Haziran Türk demokrasisinin bayram günü olacaktır. 24 Haziran büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesidir. Ülkemizin gelecek asrının şekilleneceği bu kritik seçimlerde bir an olsun rehavete kapılamayız. Hangi sebeple olursa olsun sandıkları boş bırakamayız. Tatilin telafisi olur ancak sandığın telafisi olmaz." diye konuştu.

Alandakilere, "24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bunu ihya edebilmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Alandaki vatandaşlara tek tek teşekkürlerini ileten Erdoğan, Ramazan'ı Şerif ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.