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Millet kıraathaneleri geleceğe yatırımdır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örnek gösterdiği Merkezefendi Kütüphanesi’ni kullanan gençler, okuma adına yapılan her şeyin arkasında olduklarını söyledi