Millet kıraathaneleri geleceğe yatırımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen hafta ziyaret ettiği ve Millet Projesi'nin örneği olarak anlattığı Zeytinburnu Belediyesi Merkez Efendi Kütüphanesi
'nde gençlerle millet projesini konuştuk. Kütüphaneden faydalananlar, Millet Kıraathaneleri'nin Türkiye'nin okuma ve çalışma alışkanlıklarının gelişeceğini konusunda hem fikir. 'KIRAAT'I BİLMİYOR
24 saat hizmet veren çay, kahve, çorba, internet, fotokopi, tarayıcı hizmetlerinin ücretsiz verildiği ve okuyucuların 17 bin kaynakla buluştuğu kütüphanenin koordinatörü Selahaddin Öztürk, CHP'nin kıraathane kültürünü anlayamadığını anlattı. Öztürk, "Cumhurbaşkanımız da millet kıraathanesine örnek olacak kütüphanemizi geldi, gördü. 33 yıldır kütüphaneciyim, bu kadar ilgilenen lider görmedim. Külliye'ye, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapılıyor. Şimdi millet kıraathanesi için laf ediyorlar. Kıraatın, hanenin ne olduğunu bilmeyenler, "kek evi" demeye başladı. Bu tarz yapılanmalarla kahve değil kıraat kültürü gelişecek. Osmanlı'dan gelen vakıf, medrese, külliye geleneklerimiz bunun örneği" dedi. Merkez Efendi Kütüphanesi'ni kullanan gençlerin görüşleri ise şöyle: Büşra Bektaş:
Cumhurbaşkanı'nın projeyle ilgilenmesi hem öğrencilere verdiği değeri gösteriyor hem de bu şekilde Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. Okuma adına yapılan her şey bizi mutlu ediyor. Berkan Arıkan:
Böyle yerler her ilde en az bir tane olsa çok iyi olur. Ferhat Demir:
Cumhurbaşkanı bu projeye kıraathane diyerek bence birçok insanın ilgisini çekti. Eğer kütüphane deseydi sadece öğrencilerin ilgisini çekerdi. Gökhan Alak:
Burada KPSS'ye hazırlanıyorum. Hem ders çalışıyoruz hem sohbet ediyoruz. Kıraathaneler zamanla kahvehaneye dönmüş. Gerçek anlamda kıraathane olacak bu projeyi destekliyorum.