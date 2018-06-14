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öncesi Türkiye'nin 81 ilinde başladı!

Türkiye genelinde öncesinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "sı" yapılıyor.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 06:44
Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'nin 81 ilinde başladı!

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların RamazanBayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "sı" gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerden 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 personel katılıyor.

Denetimlere ayrıca 2 deniz ve 2 hava aracı ile 40 dedektör köpek de katılıyor.

Beş kişiden oluşan ve risk analizi yapabilen ekiplerce, deniz ve hava limanları ile otobüs terminalleri ve tren istasyonlarından oluşan bin 209 uygulama noktasında kontroller yapılıyor.

Uygulama, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan şüpheliler ile araçların yakalanması amacını da taşıyor.

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Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'nin 81 ilinde başladı!
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