Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AGİT raporuna Ankara'dan sert tepki

AGİT raporuna 'dan sert tepki

AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Genel Seçimleri bağlamında hazırladığı Ara Rapor'a ilişkin 'dan sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür" denildi.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 20:39
AGİT raporuna Ankara'dan sert tepki

Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun biçimde tamamlanması sürecinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıldığını belirtilerek, "Bu çerçevede AGİT, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Türk Konseyi gibi kuruluşlara gözlemci tahsis etmeleri yönünde davette bulunulmuştur. Ayrıca diğer parlamenter oluşumların da çağrımıza uyarak seçimlerde gözlemci görevlendirmesi beklenmektedir. Sözkonusu misyonlardan biri olan ve halihazırda ülkemizde görev yapan AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun 15 Haziran 2018 tarihinde yayınladığı Ara Rapor incelenmiştir. Ülkemizde seçimler çoğulcu ve rekabetçi ortamda demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, anılan belgede, mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür" sözlerine yer verildi.

ŞEFFAFLIK TEMELİNDEKİ İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Açıklamanın devamında, tam şeffaflık temelinde yürütülen işbirliğinin sürdürüleceği ifade edilerek, "Seçim gözlemlerinde misyonların objektif ve tarafsız biçimde hareket etmeleri evrensel temel ilkedir. Dolayısıyla ülkemizdeki tüm gözlemcilerin buna uygun davranmalarını beklenmektedir" cümleleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AGİT raporuna Ankara'dan sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN