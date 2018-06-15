Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş OHAL açıklaması

POLİSTE KAYDI VAR



"İlçede durum gergin. Tabii emniyet elemanlarımız, valimiz, kaymakam, olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyorlar. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Böyle bir olayın olmasını katiyetle tasvip etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, zorla kanla seçim kazanılamaz. Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde. Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var. Olayın üzerine gidiliyor, kurgulanmış bir olay mıdır, o anda mı gelişmiştir. Tabii İçişleri Bakanımızın daha önce planlanmış bir olay olduğu yönünde açıklamaları var. Bunlar da dikkate alındığında olay bütün boyutlarıyla ele alınacak, incelenecek.



Milletvekilimizi aradım, başsağlığı diledim. Tabii teeniyle, sükunetle hareket etmek lazım. Şartlar ne olursa olsun bir demokrasi şölenini büyük bir husumete, kavgaya dönüştürmemek lazım. Bu konuda şeyler var, olaya karışanlardan birinin hakkında PKK'ya yataklıktan, dağa adam göndermekte aracı olmaktan poliste kaydı var.



ABD'DEN ALDIKLARI SİLAHLARLA



(Kandil operasyonu) Bin 365 kilometrelik sınır uzunluğundan bahsediyoruz. Biz önceden de Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyorduk, şimdi sahada temizlik yaparak, emniyete alarak bir çalışma yapıyoruz. Özellikle DEAŞ ile mücadelede ABD'nin PKK uzantılarıyla işbirliği yapıldı. Bunlar milisler falan değil, Suriye'deki iç savaştan Esed'den mağdur olmuş tipler değil, terör örgütünün ta kendisi. Bunlar ABD'den aldıkları silahlarla bölgede terör hakimiyeti kuruyorlar, halka zulmediyorlar. Silahların toplanması yolunda ciddi bir gayret yok.



İRAN İŞBİRLİĞİNE HAZIR



Kandil operasyonu Türkiye'nin güvenlik meselesidir. Operasyonlar seçime endeksli değildir. PKK ile mücadelede İran bizimle işbirliğine hazır. Biz gerek FETÖ, gerek PKK, Türkiye'nin bekası meselesi olarak görüyoruz. Terörün komşu ülkelerde ülkeyi yok ettiğini gözümüzle görüyoruz. Terör, hala Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi. Muhalafetin cumhurbaşkanı adayları, terörle mücadele konusunda önemli bir söylem ortaya koymuyorlar, koyamıyorlar. Böyle bir sorun olmadığın mı düşünüyorsunuz? Başka bir hesap mı var? Birileri rahatsız olur diye bu konuyu gündeme mi getirmiyorsunuz? Bu memleket meselesi dediğiniz zaman birileri desteğini mi çekecek böyle bir endişeniz mi var? Terörün esareti altına giren parti hakkında niye ağzınızı açmıyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bu ne demek oluyor? Ciddiyetsizlik diz boyu gidiyor.



EL ALTINDAN PASLAŞIYORLAR



(CHP ile HDP arasında işbirliği) Bu yaygın konuşuluyor, her ilde yaygın konuşulduğunu el altından paslaştıklarını, 'biz şurada zayıfız destek verin' tarzında bir işbirliği var. Öyle bir şey olmasa teröre ve terör destekçilerine karşı aslanlar gibi çıkıp bağıran çağıran kaç tane parti var, Milli İttifak dışında var mı? Türkiye üzerinde emperyal bir oyun var, güney sınırlarımızda emperyal bir plan var. Bu Türkiye'yi pasifize etme planıdır. Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz. Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. Çözüm bu PKK terör örgütünü bitirmektir. Aramıza husumet sokan bunlardır. Türk'ü de Kürdü de gözünü kırpmadan öldüren bunlardır. Bunların üst aklı dışardadır, bellidir. 15 gündür Doğu'da Güneydoğu'daydım, vatandaşlarımız büyük özgüven kazanmış. Bir daha terörün baskısını, zulmünü yaşamak istemiyorlar.



HENÜZ CEVAP GELMEDİ



Adil Öksüz 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli isimlerinden biri. Ne yazık ki o kargaşada FETÖ elemanları sayesinde yurt dışına kaçışı sağlandı. Zaman kaybetmeden kendisinin iade edilmesiyle ilgili Alman hükümetine resmi müraacatta bulunduk, henüz cevap gelmedi, bu olabilir anlamına geliyor. Bu konuda Alman makamlarıyla Adalet Bakanlığımızın teması devam ediyor, bu işin peşindeyiz.



ABD BAYRAĞI DA KURTARAMAZ



ABD'de Adil Öksüz'ün yakınları ABD Bayrağı öpüyorlarmış, bunları ABD bayrağı da hiçbir şey de kurtaramaz. Eninde sonunda hesap verecekler, dünya onlara dar gelecek. FBI'ın yaptığı soruşturma FETÖ terör örgütünün ABD'de yaptığı kara para aklama işlemleriyle ilgili, Charter School'lardaki parasal işlemler ve nasıl paraların oraya hortumlandığı tesbit edildi. Biz bunların soruşturulmasını istedik. Bu çerçevede bu soruşturma yapılıyor. Sadece bankacılıkla değil efektifte girmiş. Orada bazı terör örgütü tanıkları adresini söylediler. Bunun üzerine olay hızlı bir şekilde gündeme taşınmış oldu.



BİZİ DESTEKLEMEDİĞİ KESİN



FETÖ'nün Türkiye'de AK Parti'yi desteklemediği kesin. Geriye kalan herkesi destekleyebilir. Bunların kıblesi yok. Bir yerde birini öbür yerde diğerini destekler.



YARASI OLAN GOCUNUR



(Akşener meydanlarda 17-25 yargı darbe girişimini meşrulaştırmaya çalışıyor iddiası) Ben kimseyi hedef alarak bir şey söylemedim. 'Kandil'den işaret bekleyenlerin bu ülkeye vereceği bir şey yok' dedim. Üzerine aldıysa diyeceğim bir şey yok, yarası olan gocunur. Ben isim vermedim. Biz elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. FETÖ ile, PKK ile mücadeleye adaylar değinmiyorsa üstü kapalı geçiyorsa bunu normal karşılanmasını kimse beklesin. Bizim dediğimiz bu. Açıkça çıksın desinler 'PKK'ya karşıyız' Ben bunu HDP'den beklemem. Böyle bir ümidim yok. HDP tamamen PKK'nın esaretinde bir partidir. Türkiye'nin partisi de değildir.



OYNAKLIK İYİ DEĞİL



Büyüme geçen sene 7.4 le kapattık, fevkalade memnuniyet verici bir büyüme sağladık. Bu büyümeden hoşnut olmayanlar kalitesini sorguluyorlar, sanal olduğunu söylüyorlar. Mazeret çok. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Şunu da gözardı edemeyiz. Böyle oynaklık iyi bir şey değil. Yani uzun vadeli yatırımcılar için istikrar önemli, büyümenin sürdürülebilir olması önemli. Bunlarla ilgili kapsamlı planlarımız var. Büyümede piyasalar bu büyümeyi çok algılayamıyor diye itiraz da var. Geçmiş dönem rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de 15 yıl önce yılda 90 bin otomobil satılırken şimdi 725 bin otomobil satılıyor. 2 milyon 900 bin vatandaş yurt dışına tatile giderken, 9 milyon vatandaş tatile gidiyor. Bunlar refah artışını, büyümeyi gösteriyor. 15 yıl önce kişi başı milli gelir avro bazında AB ortalamasının 3'te 1'i kadardı. Şimdi 65'ine tekabül ediyor. Açığı 3'te 1 oranında kapatmışız. Yerlileştirme ve millileştirme çabalarını arttırmamız lazım.



UZATILMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM



(OHAL) Yeni dönemde süresi bitiyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum."

BUGÜN NELER OLDU