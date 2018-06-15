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'dan açıklama

bayram namazı sonrasında açıklama yaptı. Suruç saldırısının PKK'lıların hedefli saldırısı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 07:23 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Suruç'taki saldırı hakkında konuşan Erdoğan, "Bunlar bizi üzen barışa koşalım diyenler demokrasi diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunlara devam ediyorlar"

Erdoğan şunları söyledi: "Dün vekilimizin abisini PKK hedef alarak öldürdü, aileden bir kaç kişiyi yaraladılar. Bunlar tahrik olarak bu işi yapmayı bırakmış değiller.Biz milli birlik, kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Esnaf ziyaretinde bir saldırı cereyan etti. 4 ölü , 9 yaralı var. Çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Şunu bilsinler ki, biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
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