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'nün sözde " büyük bölge imamı" 'de yakalandı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda örgütün 40 "ışık evi"nden sorumlu sözde "Sivas büyük bölge imamı" kadın, alışveriş merkezinde yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 12:12
FETÖ'nün sözde Sivas büyük bölge imamı AVM'de yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının /PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde "Sivas büyük bölge imamı" (En az 35-40 "Işık Evi"nden sorumlu) olduğu değerlendirilen firari Raziye I'nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti. Zanlıyı takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde () bulunan bir giyim mağazasında Raziye I'yı gözaltına aldı. Şüphelinin polis ekiplerince yakalanması AVM içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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FETÖ'nün sözde "Sivas büyük bölge imamı" AVM'de yakalandı
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