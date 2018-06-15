Kürtlüğü kendine kalkan yapmış kan emici vampirler!

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik başlattığı operasyon sürerken, güvenlik birimlerinin dağdaki teröristlerin teslim olmalarını sağlamak için özel bir çalışma yaptıkları ortaya çıktı. Aralarında güvenlik uzmanı, psikolog, Kürt yazar, siyasetçi ile Arapça, Kürtçe ve Zazaca bilen tercümanların da bulunduğu 12 kişilik özel ekip, istihbarat birimlerince adları ve adresleri belirlenen 411 teröristin ailelerini ziyaret etti. 232'si Doğu'da, 84'ü Güneydoğu'da, 95'i de İstanbul-İzmir-Adana-Ankara-Hatay-Eskişehir-Kahramanmaraş-Bursa'da yaşayan aileleri ellerinde çikolata ve çiçeklerle ziyaret eden özel ekip, örgütün gerçek yüzünü ve örgütte bulunan çocukların kaçınılmaz sonlarını anlatıp, ailelerden çocuklarını ikna etmelerini istedi. Ekip, çeşitli tarihlerde çatışmalarda ölen çocuk yaştaki teröristlerin resimlerinin yer aldığı albümü de ailelere gösterdi. Özel ekipte bulunanlar anneleri, annelerin de dağdaki çocuklarını ikna etmesiyle birlikte son 8 ay içinde 64'ü kadın 181 terörist teslim oldu. Bunlardan 94'ünün silahlı hiçbir eylemde bulunmadıkları tespit edildiği için peyderpey serbest bırakıldı.Teslim olan teröristlerden bazılarının ifadeleri:Dağda Kürtlerin hakları değil, baronların hakları ve yaşamaları için ölündüğünü anladım. Kandil'de Kürtlüğün k'si yok.Annem 'Dön Zozanım' deyince dünyalar benim oldu. 15 Temmuz sabahı 'bayram var' dedik, darbeyi öğrendik.14 yaşında hamile kız geldi kampa. İlaçla uyutup, tecavüz etmişler.Babam 'Kızım dönsün ölmeden sarılayım' diye haber yollayınca başka Şirvanlar bu alçakların tuzağına düşmesin diye döndüm. Kürtlüğü kendine kalkan edinmiş, kan emici vampir bunlar.