Meydanlarda, sürekli dini söylemlerde bulunan, arada namaz pozları veren, her fırsatta kız kardeşinin kapalı olduğunu söyleyip prim yapmaya çalışan Muharrem İnce'nin tamamen milleti kandırmaya yönelik bir seçim stratejisi izlediği ortaya çıktı.

İşte Muharrem İnce'nin başörtüsü korkusu! İNCE'NİN İKİ YÜZLÜ TAVIRLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin "muhazafakar" görünme oyunu ortaya çıkan bir videoyla bozuldu. Söz konusu görüntülerde 2013 yılında bir televizyon programında konuşan İnce'nin AK Parti'yi kast ederek, "Eğer bunlar iktidarda kalırsa 2018'de türban takmak zorunlu olacak, herkesi kapatacaklar" dediği görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan videoyu izleyen kullanıcılar İnce'nin ikiyüzlü tavırlarına tepki gösterdi.

Kaynak: Takvim.com.tr