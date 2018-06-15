Son Dakika: Şanlıurfa'da AK Partililere hain PKK saldırısı! 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşandı. Saldırıda Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Nihat Yıldız, Mustafa Yıldız, Süleyman Yıldız ve Erdinç Yıldız ağır yaralı isimlerden.

19:16 Saldırı bölgesinden ilk görüntüler ajanslara düştü

Saldırı bölgesinden ilk görüntüler!

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'ndeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Yıldız'ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

(AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM HALİL YILDIZ)

Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti. Kavga nedeniyle Suruç'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.

18:48 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

17:43 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'lilere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Bakan Demircan, Samsun'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Son Dakika: AK Partililere hain saldırı! 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.





Demircan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, bayramın tüm İslam alemine mübarek ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada pek çok mazlumun bulunduğunu, insanların zulme uğradığı bir dönemde bir bayram idrak edeceklerine dikkati çeken Demircan, "Gönül ister ki biz burada huzur içinde bayramımızı idrak ederken, onlar da zulmün etkisinden kurtulmuş olsunlar. Bu da ancak milletin birliği, beraberliği ve güçlü Türkiye ile olacak. Bu bayramdan sonra bir bayram daha inşallah milletimiz yaşatacak. Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi ve güçlü başkanıyla inşa edecek." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı. Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerine yer verdi.