Türkiye’ye ihanet ABD’ye uşaklık

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari Adil Öksüz
'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ı, ABD New Jersey
'de görüntüledi. Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı. Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road caddesi üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinde çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkat çekti. Yıldırım'ın, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz
arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı biliniyor. Öksüz'le akrabalık ve örgüt bağının yanı sıra sözde sivil imam Kemal Batmaz'la iş ilişkisi ortaya çıkan Yıldırım, başarısız darbe girişiminin planlayıcıları olan FETÖ
'cü iki imamın Amerika'daki faaliyetlerinde önemli lojistik destekler sağladı. Yıldırım'ın FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen ve Kemal Batmaz'ın yöneticilik yaptığı Kaynak Holding
bünyesindeki firmalarda ortaklık ilişkisine girdiği ifade ortaya çıkmıştı. Abdulhadi Yıldırım'ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu tespit edilmişti.
Adil Öksüz'le ilişkisi konusunda yargılandığı davalarda sürekli çelişkili ifadeler veren Batmaz, Öksüz'ü kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında 3-4 kez gördüğünü itiraf etmişti. Batmaz, "ABD'ye gidiş geliş yaptığım uçakta Adil Öksüz de vardı. Öksüz'ü, kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında daha önce 3-4 kez görmüştüm. Yıldırım ile de ortağım Mehmet Sungur vasıtasıyla tanışıyorum. Sungur benim GARNED ve GÜRMED isimli tıbbi malzemeler işi yaptığımız şirkette ortağımdı." ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişiminden 3 gün önce Adil Öksüz'le New York'tan İstanbul'a aynı tarihte aynı uçakla geldiğine ilişkin bilgilerin ve görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Batmaz, "tesadüf" açıklamasını yapmıştı. ABD BAYRAĞINI ÖPEREK ASTI
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına (yeşil tişörtlü) öptürdüğü görülüyor. Yıldırım'ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor. Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, işyerinin dış kısmına asılıyor.