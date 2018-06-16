Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni kalpten selamlıyorum rüyalarımın şehAntalyalya. Buradan sizlerin aracılığı ile tüm Antalya'yı selamlıyorum. Buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Antalya kendine hizmet edenle, siyaseti istismar edenleri çok iyi bilir. Türkiye'nin değişimini sizlerle birlikte ilerlettik ve devam ettiriyoruz. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz. Huzurlu ve müreffeh bir ülke için hazır mıyız Antalya? Antalya güçlü meclis için hazır mıyız? Seçime MHP ile Cumhur ittifakı olarak giriyoruz. 24 Haziran'da Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Antalya vakit Antalya vakti diyor muyuz. Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Son 16 yılda Antalya'ya 38,5 katrilyon yatırım yaptık.

Laf değil, biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor ? İcraat, icraat. Bizim midemiz boş laflara yok. Antalya'da üniversite sayısını 5'e yükselttik. Yeni yurtlar inşa ettik. Antalya'ya 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Sağlıkta 19 hastane ile birlikte 54 adet sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdık mı? Antalya'ya yapacağımız şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor.

BAY KEMAL, BAY MUHARREM NE ANLAR TÜNELDEN?

Ulaşımı kolaylaştırmak toplam uzunluğu 10 KM'yi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Antalya'da projelerimiz hala devam ediyor. Bunların böyle derdi yok. Bunların dertleri yok. Köprülerin fiyatları konuşuyorlar. Devletin köprüleri ile kamu-özel ortaklığı ile yapılan köprülerin farklarını bunlar bilmez. Biz devlete ait olanları bayramda ücretsiz yaptık buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sektörleri le yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formulünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz.

ŞİMDİ BATI ANTALYA HAVALİMANINI YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADIK BAY KEMAL, BAY MUHARREM

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşuyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kardeşlerim Antalya'yı hızlı tren projeleri tüm Türkiye ile, havalimanı ve limanlar ile tüm dünyaya bağlıyoruz. En önemlisi de şehrimizi hem İstanbul'a, hem Afyonkarahisar üzerinden İzmir'e bağlayacak olan hızlı tren projesidir. Bay Kemal ben yaptıklarım ile konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun? Şimdi Batı Antalya Havalimanını yapmak için kolları sıvadık Bay Kemal, Bay Muharrem.

Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz? Antalya biz size hep yapacaklarımızı vaat ettik. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar gelir bekliyoruz. Antalya'nın bir diğer önemli noktası da tarımdır. Biz hiç bir zaman tarımla uğraşanları yalnız bırakmadık. Tarımı geliştirmek için Antalya'da 19 baraj yaptık.

BAY KEMAL BÜYÜMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYOR Kİ

Biz Antalya çiftçisine 1,1 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in bunlardan haberi var mı? Geçen gün Bay Kemal 7,4 büyüme sizin cebinize girdi mi diye soruyor? Bay Kemal büyümenin ne demek olduğunu bilmiyor ki... 24 Haziran'da vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Gençler Antalya'da gece gündüz 24 Haziran'a kadar çalışıyor muyuz? Biz gelene kadar Antalya'da raylı sistem diye bir şey var mıydı?

Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da aynı şeyi yapıyor. Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmam diyorsun. Dünyada Panama Kanalı varsa Süveyş kanalı varsa bizde de Kanal İstanbul olacak. Antalya'nın turizmiyle ilgili bunlardan bir vaat duydunuz mu?

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