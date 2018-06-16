Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SAKARYA'DA PATİLERİ KESİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖLÜMÜ



Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz. Sapanca'da yaşanan olay sonrası savcılık soruşturma başlattı

"AK Parti olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkarttık. Meclis'in yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız."

"Yeni düzenleme ile kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidiliyor. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor.



SURUÇ'TA AK PARTİLİLERE SALDIRI:

İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, (İbrahim Bey'den bizzat dinledim), "Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz" demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar.

Özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı verilmez. Ama bu PKK, kendilerine göre "özgürlük" mücadelesini ya dağlara kaçırarak, ya mağaralara sokmak suretiyle verir. Ya da öğretmenlerimizi, insanları kaçırarak verir. Böyle mi verilir özgürlük mücadelesi? Bizim silahımız oyumuzdur, bizim silahımız imanımızdır. Ama siz hala bu yola gelemediniz. 7 Haziran en önemli neticeydi, neticeyi aldınız. Ama şu an içeride olan kişi (Demirtaş) "dökülün sokağa" dedi. Ve 53 vatandaşımız öldürüldü mü, öldürüldü. Yasin Börü şehit edildi mi, edildi.,

Şimdi mağduriyeti oynuyorlar. Ama benim halkım bu oyunu yutmaz.

"Daha çok demokrasi" dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bir defa bu ülkede, hangi düşüncede olursa olsun, herkes bütün demokratik haklardan istifade edecektir. Asimilasyon, ret politikalarını kaldırdık. Biz milli birlik beraberlik, kardeşlik dedik, davet yaptık.

Ama çukurlar kazıldı, tüneller kazıldı. Diyabakır'ın yıkılan saat kulesi, camiler... Şimdi buraları yeniden onardık.

Artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kızları kaçırılan anneleri göremezsin. Artık yok.



MUHARREM İNCE'NİN APOLET SKANDALI:

Sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Sizin terör diye bir sorununuz yok zaten.

Terörle mücadele eden Metin Temel Paşa'ya "apoletlerini sökerim" diyor. Geldiği gün hemen apolet sökecekmiş. O apoletleri sen mi taktın ki, sökeceksin. Sen ne zaman cumhurbaşkanlarının böyle bir şey yaptığını gördün. Ben dördüncü yılımdayım daha böyle bir adım atmadım. Ya bu insan, Cudi'de, Gabar'da operasyonları yürüten insan. Afrin'de bu işi yürüten o. Zeytin Dalı Operasyonu'nu yürüten komutan o. Senin bir defa nezaketen böyle bir şeyi söyleme hakkın yok. Bu, bizim kahraman askerimize büyük bir saygısızlıktır.

AYRINTILAR GELECEK