Ak Parti Yeni Kapı mitingine kaç kişi katıldı? - 17 Haziran İstanbul Yenikapı miting alanında kaç kişi var?

Ak Parti Yenikapı mitingi 17:00'da başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın da etkisini kaybetmesiyle birlikte Yenikapı'da yaşanacak tarihi miting öncesi alandan gelen son görüntülerde İstanbulluların akın akın miting alanına geldiği görüldü. 'Ak Parti Yeni Kapı mitingine kaç kişi katıldı' sorusunun cevabı ise merak edilmeye başladı. Peki 17 Haziran Ak Parti Yeni Kapı mitingine kaç kişi katıldı? İşte ayrıntılar...

17 HAZİRAN AK PARTİ YENİKAPI MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi. Miting alanında ise yaklaşık 2 milyon kişi var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİTİNG ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yenikapı miting alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.