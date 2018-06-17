AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, AK Parti'nin 14 milletvekili adayının seçim çalışmalarından detaylar yer alıyor.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmaları aktarılan kısa film, 2 dakika 17 saniye sürüyor.

Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Vekilim sensin" diye yanıt veriyor.

Kısa film Bakan Fakıbaba'nın, "Emanetinizi aldık, Allah'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar." sözleriyle son buluyor.