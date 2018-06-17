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'den 3 dilde tanıtım filmi

tarafından, Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin bulunduğu 'da 14 milletvekilinin de rol aldığı de vatandaştan destek isteniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 14:36
AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, 'nin 14 milletvekili adayının çalışmalarından detaylar yer alıyor.

AK Parti milletvekili adayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmaları aktarılan , 2 dakika 17 saniye sürüyor.

Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Vekilim sensin" diye yanıt veriyor.

Kısa film Bakan Fakıbaba'nın, "Emanetinizi aldık, Allah'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar." sözleriyle son buluyor.

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AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi
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