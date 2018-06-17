Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Erdoğan’dan yavru köpek vahşetiyle ilgili flaş talimat

Son dakika: Erdoğan’dan yavru köpek vahşetiyle ilgili flaş talimat

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı , 'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili, "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 01:53
Son dakika: Erdoğan’dan yavru köpek vahşetiyle ilgili flaş talimat

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayvanları korumanın sadece görev değil, inancın ve insanlığın da gereği olduğunu vurgulayan , "Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda'nın bir emanetidir. Sakarya'da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim." açıklamasını yaptı.

"YENİ YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Erdoğan, 2004'te hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

- OLAY

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek öldü

Sakarya'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili son dakika açıklamaları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erdoğan’dan yavru köpek vahşetiyle ilgili flaş talimat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN