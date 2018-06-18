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'de a roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

'nin ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin a düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 00:55
Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından a düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. ler ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18.06.2018 günü İlimiz Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam edilmektedir" denildi.

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Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı
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