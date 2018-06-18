Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18.06.2018 günü İlimiz Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam edilmektedir" denildi.

